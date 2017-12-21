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    • Кубок Германии. Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в матче с «Баварией»

    Кубок Германии. Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в матче с «Баварией»

    В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах добилась победы над дортмундской «Боруссией». На голы Джерома Боатенга и Томаса Мюллера в первом тайме гости смогли ответить лишь забитым мячом Андрея Ярмоленко во второй половине встречи.

    Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал турнира. Соперник мюнхенцев определится после жеребьевки.

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Бавария – Боруссия Д – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Боатенг, 12; 2:0 – Мюллер, 40; 2:1 – Ярмоленко, 77.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 00:37
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    Комментарии (4)
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    Mihei888
    1513819676
    Бавария на первых минутах матча уже показала к тут хозяин,в первом тайме счет бы мог быть не 2-0 а все 5-0 простили Боруссию! Бавария- Машина !
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    Cubinec1989
    1513839352
    Бавария Хайнкеса- машина!
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    ologreds
    1694991695
    numo529815
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