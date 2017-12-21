Кубок Германии. Гол Ярмоленко не спас «Боруссию» от поражения в матче с «Баварией»

В матче 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» в родных стенах добилась победы над дортмундской «Боруссией». На голы Джерома Боатенга и Томаса Мюллера в первом тайме гости смогли ответить лишь забитым мячом Андрея Ярмоленко во второй половине встречи.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал турнира. Соперник мюнхенцев определится после жеребьевки.

Кубок Германии. 1/8 финала

Бавария – Боруссия Д – 2:1 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Боатенг, 12; 2:0 – Мюллер, 40; 2:1 – Ярмоленко, 77.

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