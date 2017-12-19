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    • Тренер «Бристоль Сити»: «Я потратил 450 фунтов на бутылку вина для Моуринью! Надеюсь, мы с ним поболтаем после матча»

    Тренер «Бристоль Сити»: «Я потратил 450 фунтов на бутылку вина для Моуринью! Надеюсь, мы с ним поболтаем после матча»

    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон сказал, что надеется поговорить с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после завтрашнего матча Кубка английской Лиги.

    «Надеюсь поговорить с Моуринью после матча. Я потратил 450 фунтов на бутылку вина! Пришлось разбить свинью-копилку дочери для этого, вино доставили прямиком из Португалии.

    Мы провели исследование и решили, что Жозе любит именно это вино — его ценят гурманы. Надеюсь, что мы все-таки поболтаем после матча. Попытаюсь занять его мозг на пять-десять минут.

    Моуринью обладает выдающимися тренерскими качествами мирового уровня, и любой молодой тренер, как я, будет его копировать», — сказал Джонсон.

    Матч «Бристоль Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра в Бристоле. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    19.12.2017 21:16
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    FRZZ
    1513708107
    Не стоило бы разбить копилку дочери.
    Ответить
    Томь вперёд
    1513708715
    Не поверю что у тренера одного из лидеров Чемпионшипа реально претендующего на выход в АПЛ настолько низкая зарплата! Больше похоже на пиар!
    Ответить
    Полная Канистра
    1513709502
    лучше одолжи его мозг
    Ответить
    ЖОРРО
    1513712389
    Разбил бы свинью-копилку сына....потом сын разбил бы ему за это лицо)))
    Ответить
    ЖОРРО
    1513712451
    Тренер молодец!Классный настрой на матч)
    Ответить
    mishavandit
    1513712709
    Жозе не пьет такое говно )
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    InterMilLano1908
    1513831273
    Молодой , а уже Бристоль тренирует! Красавчик
    Ответить
    ologreds
    1694991702
    numo529700
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