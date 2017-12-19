Тренер «Бристоль Сити»: «Я потратил 450 фунтов на бутылку вина для Моуринью! Надеюсь, мы с ним поболтаем после матча»

Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон сказал, что надеется поговорить с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после завтрашнего матча Кубка английской Лиги.

«Надеюсь поговорить с Моуринью после матча. Я потратил 450 фунтов на бутылку вина! Пришлось разбить свинью-копилку дочери для этого, вино доставили прямиком из Португалии.

Мы провели исследование и решили, что Жозе любит именно это вино — его ценят гурманы. Надеюсь, что мы все-таки поболтаем после матча. Попытаюсь занять его мозг на пять-десять минут.

Моуринью обладает выдающимися тренерскими качествами мирового уровня, и любой молодой тренер, как я, будет его копировать», — сказал Джонсон.

Матч «Бристоль Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра в Бристоле. Встреча начнется в 23:00 по московскому времени.