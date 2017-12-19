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    Кубок английской Лиги. «Лестер» примет «Манчестер Сити»

    Сегодня состоится четвертьфинальный поединок Кубка английской Лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне в национальных турнирах «горожане» еще не потерпели ни одного поражения. «Лисы» пока держатся крепким середняком, занимая восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

    Интересна и статистика последних пяти встреч между командами: предыдущие две выиграл «Сити», перед этим дважды праздновал успех «Лестер», а еще раньше была зафиксирована ничья. Судя по всему, матч обещает быть невероятно интересным.

    Поединок «Лестер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2017 21:45
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    Комментарии (2)
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    Татарин за ЦСКА
    1513710147
    Удачи,Лестер
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    ologreds
    1694991704
    numo529654
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