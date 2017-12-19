Кубок английской Лиги. «Лестер» примет «Манчестер Сити»

Сегодня состоится четвертьфинальный поединок Кубка английской Лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне в национальных турнирах «горожане» еще не потерпели ни одного поражения. «Лисы» пока держатся крепким середняком, занимая восьмую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Интересна и статистика последних пяти встреч между командами: предыдущие две выиграл «Сити», перед этим дважды праздновал успех «Лестер», а еще раньше была зафиксирована ничья. Судя по всему, матч обещает быть невероятно интересным.

Поединок «Лестер» – «Манчестер Сити» состоится во вторник, 19 декабря, и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Не пропустите!