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    Карпин прибыл на переговоры с руководством «Иртыша»

    Сегодня утром экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин прибыл в Павлодар, где у него намечена встреча с руководителем области. Темой для встречи послужило возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного «Иртыша».

    Напомним, что последним тренером павлодарского клуба был Вячеслав Грозный. Под его руководством «Иртыш» занял четвертое место в Премьер-лиге Казахстана.

    Ранее появилась информация, что Карпин может возглавить один из испанских клубов из нижней части турнирной таблицы Примеры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 09:17
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    Комментарии (16)
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    Томь вперёд
    1513234599
    Я думаю для него самого выбор очевиден!
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    Gullit 76
    1513234930
    Его уровень.В Казахстане сейчас неплохой чемпионат.
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    shinnik
    1513235217
    "Енисей","Тосно"..."Иртыш"... Найдите три отличия..
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    alex1951
    1513235631
    Суетится Карпуша,то Матч ТВ,то аналитик,а щас провинция.... Кипучий бездельник...не усидит.
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    SunRomeS
    1513238638
    На стажировку поехал. А как всех запутал, не иначе контракт века)))
    Ответить
    Igor Belousov
    1513239771
    иди урал тренируй
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    XaXatyn
    1513242100
    Валера может не стоит ?
    Ответить
    alexis02lion
    1513247848
    А почему бы и нет? Хотел же потренировать кого-то. А тут ещё и заменой будет другому специалисту, который ранее работал в РФПЛ. Может заодно игроков для Спартака просмотрит, а то один Твумаси это мало, может кого ещё отыщет.
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    Pablo845
    1513249810
    Валера докатился до Иртыша.....
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    ologreds
    1694991737
    numo529130
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