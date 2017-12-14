Карпин прибыл на переговоры с руководством «Иртыша»

Сегодня утром экс-главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Торпедо» из Армавира Валерий Карпин прибыл в Павлодар, где у него намечена встреча с руководителем области. Темой для встречи послужило возможное назначение российского специалиста на пост главного тренера местного «Иртыша».

Напомним, что последним тренером павлодарского клуба был Вячеслав Грозный. Под его руководством «Иртыш» занял четвертое место в Премьер-лиге Казахстана.

Ранее появилась информация, что Карпин может возглавить один из испанских клубов из нижней части турнирной таблицы Примеры.