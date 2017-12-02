АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Брайтон», «Тоттенхэм» не смог победить «Уотфорд» и другие результаты

В матче 15-го тура чемпионата Англии «Брайтон» дома проиграл «Ливерпулю» со счетом 1:5.

Таким образом, мерсисайдцы набрали 29 очков и опередили «Арсенал» в турнирной таблице. Лондонцы проведут сегодня матч против «МЮ».

С другими результатами можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Эвертон – Хаддерсфилд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Сигурдссон, 47; 2:0 — Кальверт-Льюин, 74.

Сток Сити – Суонси – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 — Бони, 3; 1:1 — Шакири, 36; 2:1 — Дриуф, 40.

Брайтон – Ливерпуль – 1:5 (0:2)

Голы: 0:1 — Джан, 30; 0:2 — Фирмино, 31; 0:3 — Фирмино, 49; 1:3 — Маррей (с пенальти), 51; 1:4 — Коутиньо, 87; 1:5 — Данк (в свои ворота), 89.

Уотфорд – Тоттенхэм – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 — Кабаселе, 13; 1:1 — Сон Хын-Мин, 25.

Удаление: нет — Санчес, 52.

Лестер – Бернли – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Грей, 6.

Вест Бромович – Кристал Пэлас – 0:0

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