Левандовски – Хамесу: «Помню твои голы на прошлом ЧМ. Надеюсь, ты запомнишь мои в России»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2018. Команда Адама Навалки сыграет в группе H с Колумбией, Сенегалом и Японией.

«Хамес, я помню твои голы на прошедшем чемпионате мира. Надеюсь, ты запомнишь мои на турнире в России», – написал 29-летний форвард в адрес одноклубника по «Баварии» колумбийца Хамеса Родригеса.

Напомним, Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне. На его счету 16 голов.

Расписание и место проведения матчей групповой стадии доступно по ссылке.

Ранее к одноклубникам обратился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер. Сборная Англии попала в одну группу с командой Бельгии.