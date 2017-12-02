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    • Левандовски – Хамесу: «Помню твои голы на прошлом ЧМ. Надеюсь, ты запомнишь мои в России»

    Левандовски – Хамесу: «Помню твои голы на прошлом ЧМ. Надеюсь, ты запомнишь мои в России»

    Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа ЧМ-2018. Команда Адама Навалки сыграет в группе H с Колумбией, Сенегалом и Японией.

    «Хамес, я помню твои голы на прошедшем чемпионате мира. Надеюсь, ты запомнишь мои на турнире в России», – написал 29-летний форвард в адрес одноклубника по «Баварии» колумбийца Хамеса Родригеса.

    Напомним, Левандовски стал лучшим бомбардиром отборочного турнира ЧМ-2018 в европейской зоне. На его счету 16 голов.

    Расписание и место проведения матчей групповой стадии доступно по ссылке.

    Ранее к одноклубникам обратился защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер. Сборная Англии попала в одну группу с командой Бельгии.

    Источник: Twitter

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    02.12.2017 01:38
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