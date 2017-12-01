Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Уокер пошутил над попаданием в одну группу ЧМ к одноклубникам по «Манчестер Сити»

    Уокер пошутил над попаданием в одну группу ЧМ к одноклубникам по «Манчестер Сити»

    В Москве завершилась жеребьевка чемпионата мира.

    Соперниками сборной Англии по группе G стали Бельгия, Панама и Тунис.

    «Когда узнал, что будешь играть против Компани и Де Брюйне», – написал в твиттере защитник «трех львов» Кайл Уокер.

    27-летний англичанин пополнил состав «горожан» в июле, перейдя из «Тоттенхэма» за 51 миллион евро. В текущем сезоне он отдал пять результативных передач в 19-ти играх всех соревнований. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

    Полный результат жеребьевки доступен по ссылке.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.12.2017 19:15
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Татарин за ЦСКА
    1512149927
    Ахаах,лол
    Ответить
    ologreds
    1694991825
    numo527780
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+