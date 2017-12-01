Уокер пошутил над попаданием в одну группу ЧМ к одноклубникам по «Манчестер Сити»

В Москве завершилась жеребьевка чемпионата мира.

Соперниками сборной Англии по группе G стали Бельгия, Панама и Тунис.

«Когда узнал, что будешь играть против Компани и Де Брюйне», – написал в твиттере защитник «трех львов» Кайл Уокер.

27-летний англичанин пополнил состав «горожан» в июле, перейдя из «Тоттенхэма» за 51 миллион евро. В текущем сезоне он отдал пять результативных передач в 19-ти играх всех соревнований. Команда Хосепа Гвардиолы лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Полный результат жеребьевки доступен по ссылке.