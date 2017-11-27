Кокорин: «Зенит» имеет большие шансы на то, чтобы выиграть Лигу Европы»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин заявил, что петербургской команде по силам победить в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. По словам игрока, главное – это справиться с зимней паузой накануне стадии плей-офф турнира.

Напомним, по итогам пяти туров сине-бело-голубые обеспечили участие в 1/16 финала, набрав 13 очков.

«Можете придумать мне «челлендж». Так что, если выиграем, с радостью что-нибудь сделаем. А шансы-то большие – главное справиться с паузой перед плей-офф турнира. Надо продолжить играть так, как мы играли в группе», – сказал Кокорин.