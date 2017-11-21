Федун: «Могу сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун отреагировал на результат матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против словенского «Марибора» (1:1). Функционер предвкушает участие в Лиге Европы.

«Спартак» очень плохо играет против позиционной защиты. Медленно разворачивались атаки. Не хватает класса, чтобы обыграть один в один.

С психологией проблем нет. Просто уже решили, что игра закончилась. А этого нельзя делать. Могу лишь сказать болельщикам, что будем играть в Лиге Европы», – констатировал Федун.

Отметим, что у «Спартака» еще есть шансы на плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» упустил победу над «Марибором». Опять