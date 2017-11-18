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  • Газон на «Санкт-Петербурге» будет заменен за счет «Зенита» весной 2018 года

Газон на «Санкт-Петербурге» будет заменен за счет «Зенита» весной 2018 года

18 ноября 2017, 12:06
7

«Зенит» оплатит замену газона на стадионе «Санкт-Петербург», которая будет произведена весной 2018 года, сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом «Зенит» и Международной федерацией футбола. Заменим газон за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года.

Если обратиться к мировому опыту и практике, то каждый год газоны на всех полях меняются и наш тоже не является исключением. Сейчас газон выглядит вполне прилично, потому что с ним научились работать», – сказал Албин.

Напомним, газон на арене уже был заменен на рулонный накануне Кубка конфедераций-2017.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
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кошмарик
1510996234
после каждого матча надо менять... чего мелочиться? денег в стране как грязи...
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3a zenit
1511003204
а 300 млн рублей из бюджета где?
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Fan Loko mik
1511003615
Хорошо сказано за счёт Зенита!!! За счет ГАЗПРОМА народного достояния!!!! Меняйте х..и там у народа денег до..я!!!
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olegulozhkin
1511004792
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://xx.org.ua/ka4ok
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paracetamol
1511006007
А играть на Петровиче?
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