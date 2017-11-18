Газон на «Санкт-Петербурге» будет заменен за счет «Зенита» весной 2018 года

«Зенит» оплатит замену газона на стадионе «Санкт-Петербург», которая будет произведена весной 2018 года, сообщил вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин.

«У нас есть техническая карта, но решение это взаимоувязывается между Минспортом, федеральным правительством, футбольным клубом «Зенит» и Международной федерацией футбола. Заменим газон за счет футбольного клуба «Зенит» весной 2018 года.

Если обратиться к мировому опыту и практике, то каждый год газоны на всех полях меняются и наш тоже не является исключением. Сейчас газон выглядит вполне прилично, потому что с ним научились работать», – сказал Албин.

Напомним, газон на арене уже был заменен на рулонный накануне Кубка конфедераций-2017.