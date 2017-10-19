Лига Европы. «Астана» разгромила «Маккаби»

Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Астана» – «Маккаби» закончилась со счетом 4:0. Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга забили по два гола.

Противостояние в квартете А продолжится матчем «Вильярреал» – «Славия». Матч начнется в 22:05 по московскому времени.

Лига Европы. Группа A. 3-й тур

Астана (Казахстан) – Маккаби (Израиль) – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Твумаси, 33 (с пенальти); 2:0 – Твумаси, 42; 3:0 – Кабананга, 47; 4:0 – Кабананга, 52.

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