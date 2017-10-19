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    Лига Европы. «Астана» разгромила «Маккаби»

    Встреча 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Астана»«Маккаби» закончилась со счетом 4:0. Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга забили по два гола.

    Противостояние в квартете А продолжится матчем «Вильярреал»«Славия». Матч начнется в 22:05 по московскому времени.

    Лига Европы. Группа A. 3-й тур

    Астана (Казахстан) – Маккаби (Израиль) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Твумаси, 33 (с пенальти); 2:0 – Твумаси, 42; 3:0 – Кабананга, 47; 4:0 – Кабананга, 52.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирная таблица Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 19:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 октября 2017, 10:20

      Слабый Атлетико какой-то стал, прежний доходивший до финала ЛЧ камня на камне не оставил бы. Но все равно молодцы казахи.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 октября 2017, 06:42

      респект казахам))) не ожидал...

      0
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      Рейтинг: +11

      Beb 19 октября 2017, 20:03

      Молодцы, ребята!

      1
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 19 октября 2017, 19:58

      Хорошая победа

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      Рейтинг: -55

      Real. 19 октября 2017, 19:53

      Европа чемпионы болуына тилектеспиз Астана. Зарафшан каласынан

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      Рейтинг: -55

      Real. 19 октября 2017, 19:51

      Жарайсын! Астана бас алга

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