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Коноплянка: «Никогда не стану классным защитником»

6 октября 2017, 10:56
2

Полузащитник «Шальке-04» Евгений Коноплянка продолжает осваиваться в немецком клубе. Он ответил на критику в свой адрес относительно слабой игры в обороне. По словам футболиста, он знает об этом недостатке в своей игре.

«Знаю слова «направо», «налево», «вперед», «назад» – все во время вождения автомобиля. Последнее слово пригодилось мне и в футболе. Я знаю, что когда тренер кричит «zurück», я должен бежать назад. Меня критиковали за то, что я недостаточно отрабатываю в обороне, и должен признать, что эта критика не была беспочвенной. Скорее всего, я никогда не стану классным защитником, но мои оборонительные навыки определенно улучшились. Теперь я точно знаю, какие передо мной стоят задачи.

Если бы я мог говорить на немецком или английском так же свободно, как на русском или украинском, я бы со всеми общался намного больше. К счастью, практически со всеми в «Шальке» я нахожу общий язык, общаясь на английском. Уже несколько недель я занимаюсь с репетитором по немецкому и уже многое понимаю. Доменико Тедеско прикладывает столько усилий, чтобы говорить на разных языках, поэтому мы, игроки, тоже должны стараться.

С Матией Настасичем у нас похожий менталитет. В раздевалке бывает весело благодаря и другим игрокам. Когда Пабло Инсуа, Франко Ди Санто и Коке Морено входят в кураж, то заставить их замолчать очень сложно. Иногда я думаю, что сейчас кто-то точно запульнет в них бутсой. Хорошее настроение в команде очень важно. Это не означает, что мы относимся к своей работе несерьезно. Просто так нам удается расслабиться, на поле мы и без того находимся под сильным давлением», – рассказал Коноплянка в интервью для клубного журнала SCHALKER KREISEL.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Шальке-04 Коноплянка Евгений
Комментарии (2)
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k4kuzma
1507282186
шел второй год игры в Германии... до Жени дошло, что надо бы учить немецкий :)
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SD-Podonok
1507285708
Красава, Жека! Как всегда вьюха с юмором) Сегодня надо положить коссоварам пару тройку голов и все будет тип-топ)))
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