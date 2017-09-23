АПЛ. «МЮ» обыграл «Саутгемптон», «Сток Сити» крупно уступил «Челси», «Манчестер Сити» разгромил «Кристал «Пэлас»

О Ниассу играть стали давать он и забивать сразу начал.
В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Кристал Пэлас» – 5:0. Автором дубля в составе победителей стал Рахим Стерлинг.
Таким образом, «горожане» набрали 16 очков и остались во главе турнирной таблицы.
В других встречах хет-трик Альваро Мораты помог «Челси» крупно обыграть «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон», «Эвертон» одержал волевую победу над «Борнмутом», «Бернли» и «Хаддерсфилд» голов не забили.
Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур
Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Сане, 44; 2:0 – Стерлинг, 51; 3:0 – Стерлинг, 59; 4:0 – Агуэро, 79; 5:0 – Делф, 89.
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Лукаку, 20.
Голы: 0:1 – Мората, 2; 0:2 – Педро, 30; 0:3 – Мората, 78; 0:4 – Мората, 82.
Голы: 0:1 – Грэй, 13; 1:1 – Абрахам, 57; 1:2 – Ришарлисон, 90.
Голы: 0:1 – Кинг, 49; 1:1 – Ниасс, 77; 2:1 – Ниасс, 82.