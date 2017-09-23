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    АПЛ. «МЮ» обыграл «Саутгемптон», «Сток Сити» крупно уступил «Челси», «Манчестер Сити» разгромил «Кристал «Пэлас»

    В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома разгромил «Кристал Пэлас» – 5:0. Автором дубля в составе победителей стал Рахим Стерлинг.

    Таким образом, «горожане» набрали 16 очков и остались во главе турнирной таблицы.

    В других встречах хет-трик Альваро Мораты помог «Челси» крупно обыграть «Сток Сити», «Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон», «Эвертон» одержал волевую победу над «Борнмутом», «Бернли» и «Хаддерсфилд» голов не забили.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Бернли – Хаддерсфилд – 0:0

    Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сане, 44; 2:0 – Стерлинг, 51; 3:0 – Стерлинг, 59; 4:0 – Агуэро, 79; 5:0 – Делф, 89.

    Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лукаку, 20.

    Сток Сити – Челси – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мората, 2; 0:2 – Педро, 30; 0:3 – Мората, 78; 0:4 – Мората, 82.

    Суонси – Уотфорд – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Грэй, 13; 1:1 – Абрахам, 57; 1:2 – Ришарлисон, 90.

    Эвертон – Борнмут – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кинг, 49; 1:1 – Ниасс, 77; 2:1 – Ниасс, 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 18:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 сентября 2017, 10:22

      О Ниассу играть стали давать он и забивать сразу начал.

      1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 23 сентября 2017, 19:22

      Ниасс порадовал, дубль, не плохо. Мората по моему уже окончательно освоился. Все таки зря Реал сделал ставку на Бензема, надо было багрить его, а ставку делать на Морату. МанСити превращается в реальную машину, по укатыванию соперников, интересно будет на нее посмотреть в Лиге Чемпионов.

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 23 сентября 2017, 19:17

      Зидан ещё пожалеет что он Морату продал

      2
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