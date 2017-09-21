Моуринью высказался за отмену Кубка английской лиги

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в английском футболе разыгрывается слишком много турниров, которые мешают подготовке командам к участию в еврокубках.

«Вполне возможно, что английский футбол стать может стать лучше без Кубка лиги. В этом случае у клубов будет больше сил на еврокубки.

Но вообще любой турнир важен для «Манчестер Юнайтед», что понимают наши футболисты. Мы должны уважать этот турнир и соперников», – заявил Моуринью ВВС.

Матч 1/16 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» – «Бертон» закончился со счетом 4:1.