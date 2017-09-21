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    Моуринью высказался за отмену Кубка английской лиги

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в английском футболе разыгрывается слишком много турниров, которые мешают подготовке командам к участию в еврокубках.

    «Вполне возможно, что английский футбол стать может стать лучше без Кубка лиги. В этом случае у клубов будет больше сил на еврокубки.

    Но вообще любой турнир важен для «Манчестер Юнайтед», что понимают наши футболисты. Мы должны уважать этот турнир и соперников», – заявил Моуринью ВВС.

    Матч 1/16 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» – «Бертон» закончился со счетом 4:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 07:16
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +536

      dolf666 25 октября 2017, 12:00

      ну кстати да, ну на кой топ-клубам кубок лиги этот? кубка Англии вполне достаточно. много-ли народа приходит посреди недели посмотреть как запасники бегают? тем более к Суонси это выезд был, а это потерянное драгоценное время, которое могло бы пойти на подготовку к Тоттенхэму в субботу

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      Рейтинг: +117

      Tonka88 24 октября 2017, 11:52

      Вот он всё силы жалеет, с такой логикой давайте просто тренироваться и всё, зачем турниры вообще нужны... Закрой рот и играй!!! Вывози каждый матч - ты тренер МЮ в конце-концов, а не какой-то левой команды со двора...

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      Рейтинг: +6948

      Красногорск_Фан 21 сентября 2017, 14:29

      Футбол прежде всего для людей. Когда смотришь как в Англии, Германии 40-50-60.000 человек ходят на 2-ю лигу на проходные матчи или на аутсайдеров высшей (как Кельн вчера), то берет тоска за Россию где так ходят только на Топ-матчи раз в году. Больше игр, больше зрителей. А что касается Моура, то уверен что ему за Кубок лиги и АПЛ / финальные стадии ЛЧ совершенно разные бонусы прописаны. С разным количеством нулей. Все сводится к деньгам. И состав он под большие цели может покупать, а если скажет - дайте бабла на выигрыш кубка лиги, то услышит только хаха

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 сентября 2017, 12:48

      его мысль не реальна и не выполнима тут все равны в этих условиях

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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 21 сентября 2017, 12:35

      все кубки надо отменять, бессмысленный турнир

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 21 сентября 2017, 11:54

      А чем же потом ты хвастаться будешь ? ) В прошлом году выиграли один значимы трофей ЛЕ ( и то до этого этот турнир он хейтил ) , так потом во всех углах кричали про 3 трофея целых !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 сентября 2017, 11:11

      Не ему решать. Есть турнир и он должен его уважать.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 10:47

      В современном футболе многие процессы определяют деньги и попытки урегулировать популярность игры с рентабельностью!!.. А в английском футболе, кроме всего прочего, ещё сильны консервативные взгляды и традиции!!.. Этот компонент сложно будет видоизменить даже под напором здравого смысла и денежного мешка!!... Британцы упёртые!!..

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > insider_retro 21 сентября 2017, 14:05

      может и к лучшему там уровень жизни другой и футбол ценится по другому даже у не большой команды много болельщиков

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 сентября 2017, 09:57

      а еще он захочет отменить игры сборных потому что они мешают ему вести тренировочный процесс команды

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 21 сентября 2017, 09:34

      Оргкомитет Кубка Лиги высказался за дисквалификацию Мориньи на этот турнир.

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