Моуринью высказался за отмену Кубка английской лиги

ну кстати да, ну на кой топ-клубам кубок лиги этот? кубка Англии вполне достаточно. много-ли народа приходит посреди недели посмотреть как запасники бегают? тем более к Суонси это выезд был, а это потерянное драгоценное время, которое могло бы пойти на подготовку к Тоттенхэму в субботу
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что в английском футболе разыгрывается слишком много турниров, которые мешают подготовке командам к участию в еврокубках.
«Вполне возможно, что английский футбол стать может стать лучше без Кубка лиги. В этом случае у клубов будет больше сил на еврокубки.
Но вообще любой турнир важен для «Манчестер Юнайтед», что понимают наши футболисты. Мы должны уважать этот турнир и соперников», – заявил Моуринью ВВС.
Матч 1/16 финала Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» – «Бертон» закончился со счетом 4:1.