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    Клопп устал от того, что «Ливерпуль» пропускает «легкие голы»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп дал краткий анализ матчу 1/16 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (0:2). Немец недоволен, что его команда пропускает необязательные голы.

    «Хороший футбол в нашем исполнении был только в первом тайме. Были моменты. Но я устал от тех голов, которые мы пропускаем. Они слишком легкие. А эффективности, чтобы их отыграть, мы не продемонстрировали. Потому такой и результат», – приводит слова Клоппа ВВС Sport.

    Последний раз «Ливерпуль» побеждал 27 августа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 00:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 20 сентября 2017, 13:36

      Скоро Клопа прихлопнут!

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 20 сентября 2017, 09:13

      Нужно было вратаря хорошего купить + защитника в центр! Любые деньги заплатить, а в следующем сезоне цены будут ещё выше.
      Пока не решат проблему с этими позициями, ничего не добьются.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 сентября 2017, 08:08

      У Клопа пошла подготовительная работа к матчу со Спартаком.....
      Первое,что надо сделать - это сбить соперника с толку.
      Второе - это сослаться ,что в России все через жо...,через пятую точку,ну и
      Третье - это убив соперника морально ,запустить в ворота противника ,уже в другую сторону , легкие голы...
      ps Спартак не дасть,не доставит такого удовольствия - передавит их,как ,,клопов,, :0)

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 сентября 2017, 06:31

      Низвержение в Мейнстрим.

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 20 сентября 2017, 01:00

      мда... Клопп что-то делает не так как надо. Ну не можешь ты Ливеру привить футбол Борусии! Вы все равно пару пропускаете!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 20 сентября 2017, 01:00

      А Карера устал что Спартак пропускает лёгкие голы

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 сентября 2017, 00:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Клопп ты кто такой? Давай до свидания!!!

      -4
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