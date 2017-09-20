Клопп устал от того, что «Ливерпуль» пропускает «легкие голы»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп дал краткий анализ матчу 1/16 финала Кубка английской лиги против «Лестера» (0:2). Немец недоволен, что его команда пропускает необязательные голы.

«Хороший футбол в нашем исполнении был только в первом тайме. Были моменты. Но я устал от тех голов, которые мы пропускаем. Они слишком легкие. А эффективности, чтобы их отыграть, мы не продемонстрировали. Потому такой и результат», – приводит слова Клоппа ВВС Sport.

Последний раз «Ливерпуль» побеждал 27 августа.