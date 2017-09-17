Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Состав «Манчестер Сити» – самый дорогой в истории футбола

    Английский журналист Ник Харрис опубликовал стоимость составов команд топ-5 европейских лиг на сезон-2017/18.

    Состав «Манчестер Сити» стоит 853 миллионов евро и является самым дорогим в истории.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2017 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      antonson10 18 сентября 2017, 09:53

      Да перестаньте уже фигню нести, это деньги с покупок, официальные данные, и никто там ничего не крадет - у нормальных людей в европе футбол - это бизнес, дорогие трансферы приносят много шухера и интереса со стороны зрителей, поэтому люди больше ходят на псж, ман сити, покупают футболки и так далее, у них это окупается... зачем им воровать если они на этом бизнес строят и у них все в шоколаде, а у нас что клубы что матч тв в жопе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 17 сентября 2017, 22:41

      Я конечно все понимаю, но Эвертон который дороже Дортмунда и Наполи, это вообще как считалось, по какому принципу? При том, что ради интереса сравнил цены на том же Бомбардире, который как я понимаю берет цены с Трансфермаркт, так там Эвертон и рядом с тем же Наполи не стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2051

      almanev 17 сентября 2017, 22:27

      Ага, а 12 кубков у Реала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +897

      loko-the_best 17 сентября 2017, 07:48

      Кристал Пэлас :D

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 сентября 2017, 07:08

      8 английских клубов в двадцатке_)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 03:38

      автор ты адекватный ? тебе скажут что нога кр стоит 500 милионов и ты тут же будешь бред этот сюда кидать ? ты сам зайди на транс маркет и посмотри мс на 5 с 500 милионами и РМ на 1 с 700 ...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 17 сентября 2017, 00:46

      Несерёзный список.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 сентября 2017, 00:36

      Не верю.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 сентября 2017, 00:34

      откуда он взял 800 милионов , зашел на трансфермаркет посчитал около 400 милионов у них стоимость

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 00:30

      Кристал Пэлас в списке стоимости 20-ый и в таблице АПЛ он 20-ый с пятью поражениями.... Это к вопросу стоимости состава и ценностью клуба сегодня и сейчас!...
      "Может быть большая разница между стоимостью и ценностью!" (Джим Рон)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > insider_retro 17 сентября 2017, 00:44

      Допустим, что игроки отличные, а тренер никакой.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Бомбардиръ 17 сентября 2017, 01:02

      Допусти... Игроки дорогие и тренера поменяли... Но грош им цена теперь в АПЛ... Актив превратился в пассив... Бывают и обратные случаи...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > insider_retro 17 сентября 2017, 01:30

      Какой грош им цена?
      Вспомни про Кокорина до и после Манчини, к примеру.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Бомбардиръ 17 сентября 2017, 09:15

      Сейчас грош цена и последнее место... Пройдёт время, обложат штрафами некоторых, тренер трах..т, психолог в душе поковыряется - глядишь и начнут выскребать из дна... А в следующем сезоне могут тем же составом начать с 4х побед в 5ти матчах - всё может быть....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11