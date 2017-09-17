Состав «Манчестер Сити» – самый дорогой в истории футбола

Да перестаньте уже фигню нести, это деньги с покупок, официальные данные, и никто там ничего не крадет - у нормальных людей в европе футбол - это бизнес, дорогие трансферы приносят много шухера и интереса со стороны зрителей, поэтому люди больше ходят на псж, ман сити, покупают футболки и так далее, у них это окупается... зачем им воровать если они на этом бизнес строят и у них все в шоколаде, а у нас что клубы что матч тв в жопе
Английский журналист Ник Харрис опубликовал стоимость составов команд топ-5 европейских лиг на сезон-2017/18.
Состав «Манчестер Сити» стоит 853 миллионов евро и является самым дорогим в истории.
twit text
— Nick Harris (@sportingintel) 16 сентября 2017 г.