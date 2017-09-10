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    Гол Аршавина помог «Кайрату» переиграть «Кайсар»

    Состоялся очередной матч 26 тура чемпионата Казахстана. «Кайрат» на своем поле играл против «Кайсара» и добился победы со счетом 3:1. Один из голов за хозяев забил российский атакующий футболист Андрей Аршавин.

    Экс-игрок «Арсенала» и «Зенита» начинал встречу на скамейке запасных, но на 61 минуте был выпущен на поле.

    «Кайрат» идет в турнирной таблице на втором месте, отставая по набранным очкам от лидирующей «Астаны» на один балл.

    Источник: «ВКонтакте»

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    10.09.2017 17:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      qwe12345 11 сентября 2017, 03:21

      Андрей Сергеевич мастер в своем деле, забивает красивейшие голы и отдает великолепные голевые передачи! Играет на радость всем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 23:48

      Андрей Сергеевичу наш пламенный привет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1431

      anjaneri 10 сентября 2017, 21:25

      Аршин своё дело делает, молотобоец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 сентября 2017, 20:21

      Красава Андрей! Венгер кусает локти.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 сентября 2017, 17:28

      Помним.

      2
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