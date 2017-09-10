Гол Аршавина помог «Кайрату» переиграть «Кайсар»

Состоялся очередной матч 26 тура чемпионата Казахстана. «Кайрат» на своем поле играл против «Кайсара» и добился победы со счетом 3:1. Один из голов за хозяев забил российский атакующий футболист Андрей Аршавин.

Экс-игрок «Арсенала» и «Зенита» начинал встречу на скамейке запасных, но на 61 минуте был выпущен на поле.

«Кайрат» идет в турнирной таблице на втором месте, отставая по набранным очкам от лидирующей «Астаны» на один балл.