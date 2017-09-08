Молодежное первенство. «Спартак» одержал волевую победу над «Рубином»

Завершился очередной матч девятого тура первенства молодежных команд клубов РФПЛ. Московский «Спартак» дома обыграл казанский «Рубин», несмотря на то что по ходу матча в счете уступал.

Красно-белые после этого поединка поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

Молодежное первенство РФПЛ. 9-й тур

Спартак (Москва) – Рубин (Казань) – 4:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Яковлев, 31; 1:1 – Лопатин, 54; 2:1 – Руденко, 71; 3:1 – Лопатин, 72; 4:1 – Цыганков, 90+2.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства