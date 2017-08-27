РФПЛ. «Зенит» не справился с «Ростовом» и впервые в сезоне потерял очки дома

В матче восьмого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом» зафиксирована нулевая ничья. Интересно, что больше соперника ударов в створ нанесли южане.

Эта потеря очков стала для сине-бело-голубых первой в сезоне на домашнем стадионе.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа (Дриусси, 55), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз (Шатов, 80).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Вилюш, Калачев (Байрамян, 90), Юсупов, Могилевец, Думбия, Шомуродов (Зуев, 69).

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