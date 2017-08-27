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  • РФПЛ. «Зенит» не справился с «Ростовом» и впервые в сезоне потерял очки дома

РФПЛ. «Зенит» не справился с «Ростовом» и впервые в сезоне потерял очки дома

27 августа 2017, 21:54
97

В матче восьмого тура РФПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и «Ростовом» зафиксирована нулевая ничья. Интересно, что больше соперника ударов в створ нанесли южане.

Эта потеря очков стала для сине-бело-голубых первой в сезоне на домашнем стадионе.

Чемпионат России. РФПЛ. 8-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0 Текстовая трансляция

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Нобоа (Дриусси, 55), Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Полоз (Шатов, 80).

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Устинов, Мевля, Ингасон, Вилюш, Калачев (Байрамян, 90), Юсупов, Могилевец, Думбия, Шомуродов (Зуев, 69).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (97)
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paracetamol
1503861185
Зенит сделал главное - прошел в группу ЛЕ. А что касаемо Ростова, то вспомните, что Кучука поперли из Локо не за плохие результаты, а за отсутствие зрителей на трибуне. Всем противно было смотреть на тупую толпу в своей штрафной, отбивающую мяч куда попало. Вот пришел ЮрШпалыч, и народ на трибунах появился, и результат есть. А ростовчанам если хотят смотреть антифутбол, то пожалуйста, на здоровье.
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Tajik-za Zenit
1503861323
Не в полную силу играл Зенит а ростов с автобусом противно смотреть
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a-rakhmatov
1503861475
Ростов сыграл без основных нападающих на хорошем уровне....ждем победы дома)))
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xyz.
1503861641
Чушкари не смогли одолеть Ростов.Ну и ладно.
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Garrincha58
1503862351
на такую игру смотреть противно чем дальше все виднее тренер Манчини самый слабый за последние 10 лет что были в Зените, а хваленая диаспора аргентинцев самое что ни на есть фуфло как и вся игра нынешнего Зенита команда явно не подготовлена как физически так и никакой тактики бей все вперед а там как будет никакой игры в середине поле вообще нет так никто не играет только в колхозах если что а тут команда которая как утверждает господин Фурсенко собирается стать чемпионом страны и выиграть ЛЕ да они и чемпионами не станут и из группы точно не выйдут Манчини даже с топовыми командами ничего особенного не добивался, а тут простые футболеришки
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Одинокий волк Маквейд
1503888217
Зря болельщики Питера злорадствовали, что Спартак не забил СКА, ой зря, бумеранг вернулся к ним в тот-же вечер. Не плюй в колодец, как говорится.
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Svoysvoemubrat
1503888944
Команда З накупила гастарбайтеров на 100 млн, команда Р собрала по сусекам свободных агентов. А если результат одинаковый, зачем платить больше?
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Сибирь за Спартак
1503889798
Ничего сенсационного не вижу. Это Россия, а не Шолтандия, где Селтик по 50 побед подряд одерживает. Все будут терять очки, это аксиома.
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СШГЭС
1503890404
Это Аршавин команду сглазил, еще перед игрой заявил, что Зенит чемпион. Попутал когда говорить гоп.
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Приус
1503891299
Зенит купил много дорботных игроков, но второго Халка среди них нет и команду еще строить и строить. До уверенного доминирования еще очень далеко.
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