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  • Бубнов: «У «Зенита» проблема сыгранности состава, некоторым приходится с листа играть»

Бубнов: «У «Зенита» проблема сыгранности состава, некоторым приходится с листа играть»

21 августа 2017, 20:26
9

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что основной проблемой «Зенита» является несыгранный состав. По мнению специалиста, это пока не позволяет петербуржцам демонстрировать игру хорошего качества.

«У «Зенита» проблема сыгранности состава. Некоторым приходится с листа играть. Постоянная ротация состава и что еще не сыграны, все это вылилось в матче с «Утрехтом». Все это сказывается даже в матчах чемпионате России. Они мучились в Хабаровске, еле выиграли с «Рубином», тяжело играли с «Амкаром». Манчини с таким составом и предупреждал, что их ждет тяжелый матч с «Амкаром». Да, выиграли, но как выиграли. Играть-то на два фронта они могут, но качество игры не хватает», – заявил Бубнов.

После семи туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Бубнов Александр
Комментарии (9)
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acer2003
1503337682
Но они возглавляют гонку, ну ,а где сыгранные команды,а Бубен ? Сыграются, там пол состава обновилось....
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Алекc
1503341548
нам бы такую проблему сыгранности......
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raritet
1503346587
Все правильно, я бы даже добавил, что для большей сыгранности и спокойствия можно было бы слить ЛЕ, как в прошлом году Чемпион, и спокойно играть в РФПЛ,наигрывая основной состав.
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Vaulakvas
1503349713
Если постоянно ротировать состав - другого результата быть не может. Хотелось бы , чтобы Манчини уже определился с основными игроками...
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С@НЁК.
1503372179
Вопрос времени.
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kos999
1503413931
знает что говорит...
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