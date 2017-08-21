Бубнов: «У «Зенита» проблема сыгранности состава, некоторым приходится с листа играть»

Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что основной проблемой «Зенита» является несыгранный состав. По мнению специалиста, это пока не позволяет петербуржцам демонстрировать игру хорошего качества.

«У «Зенита» проблема сыгранности состава. Некоторым приходится с листа играть. Постоянная ротация состава и что еще не сыграны, все это вылилось в матче с «Утрехтом». Все это сказывается даже в матчах чемпионате России. Они мучились в Хабаровске, еле выиграли с «Рубином», тяжело играли с «Амкаром». Манчини с таким составом и предупреждал, что их ждет тяжелый матч с «Амкаром». Да, выиграли, но как выиграли. Играть-то на два фронта они могут, но качество игры не хватает», – заявил Бубнов.

После семи туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.