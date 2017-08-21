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    Бубнов: «У «Зенита» проблема сыгранности состава, некоторым приходится с листа играть»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что основной проблемой «Зенита» является несыгранный состав. По мнению специалиста, это пока не позволяет петербуржцам демонстрировать игру хорошего качества.

    «У «Зенита» проблема сыгранности состава. Некоторым приходится с листа играть. Постоянная ротация состава и что еще не сыграны, все это вылилось в матче с «Утрехтом». Все это сказывается даже в матчах чемпионате России. Они мучились в Хабаровске, еле выиграли с «Рубином», тяжело играли с «Амкаром». Манчини с таким составом и предупреждал, что их ждет тяжелый матч с «Амкаром». Да, выиграли, но как выиграли. Играть-то на два фронта они могут, но качество игры не хватает», – заявил Бубнов.

    После семи туров сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая ближайшего преследователя на три очка.

    Источник: Спорт FM

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    21.08.2017 20:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +106

      kos999 22 августа 2017, 17:58

      знает что говорит...

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 22 августа 2017, 06:22

      Вопрос времени.

      -1
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      Рейтинг: +43

      Vaulakvas 22 августа 2017, 00:08

      Если постоянно ротировать состав - другого результата быть не может. Хотелось бы , чтобы Манчини уже определился с основными игроками...

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 21 августа 2017, 23:16

      Все правильно, я бы даже добавил, что для большей сыгранности и спокойствия можно было бы слить ЛЕ, как в прошлом году Чемпион, и спокойно играть в РФПЛ,наигрывая основной состав.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > raritet 22 августа 2017, 00:05

      Всё верно, но несогласен на счёт сливания. ЛЕ конечно не ЛЧ, но тоже деньги, и они ещё клубу пригодятся...

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 21 августа 2017, 21:52

      нам бы такую проблему сыгранности......

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 21 августа 2017, 20:48

      Но они возглавляют гонку, ну ,а где сыгранные команды,а Бубен ?
      Сыграются, там пол состава обновилось....

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > acer2003 21 августа 2017, 21:11

      он говорит о причинах поражения от утрехта и неубедительных победах над аутсайдерами.

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      Рейтинг: +2269

      dyema > Chesn0k 21 августа 2017, 21:26

      Он просто говорит, другого не умеет)))

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