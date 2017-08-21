«Милан» хочет купить у «Ювентуса» Маркизио

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Милане». Красно-черные уже вышли на туринский клуб с трансферным запросом по футболисту.

Нужно отметить, что в вопросе с переходом игрока миланцы рассчитывают на существенную помощь со стороны самого Маркизио и его агента, которые, по их мнению, должны быть сами заинтересованы в уходе из «старой синьоры».

Ранее «Бомбардир» писал, что «Ювентус» готов продать своего хавбека, который выступает за туринский коллектив с 2006 года.