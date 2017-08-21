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    «Милан» хочет купить у «Ювентуса» Маркизио

    Полузащитник итальянского «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в «Милане». Красно-черные уже вышли на туринский клуб с трансферным запросом по футболисту.

    Нужно отметить, что в вопросе с переходом игрока миланцы рассчитывают на существенную помощь со стороны самого Маркизио и его агента, которые, по их мнению, должны быть сами заинтересованы в уходе из «старой синьоры».

    Ранее «Бомбардир» писал, что «Ювентус» готов продать своего хавбека, который выступает за туринский коллектив с 2006 года.

    Источник: Football Italia

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    21.08.2017 18:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 августа 2017, 10:35

      За щеку милан не хочет?

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 августа 2017, 08:28

      Возрождается великий Милан. Маркизио игрок высокого уровня и с огромным опытом.

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 21 августа 2017, 22:49

      Не пойму как такого игрока отпускает сам клуб,причём клуб сам является инициатором. Конечно же Милан должен ловить момент и забирать Маркиза себе!

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