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    ФНЛ. «Енисей» Аленичева обыграл «Спартак-2», «Балтика» поделила очки с «Авангардом»

    В матче 6-го тура первенства ФНЛ «Енисей» в гостях добился победы над «Спартаком-2» – 2:1. Дубль в составе красноярского клуба оформил Максим Руднев, на 56-й минуте нападающий гостей Александр Кутьин не реализовал пенальти.

    В другой встрече «Балтика», не проигравшая в этом сезоне ни одного матча, сыграла вничью с курским «Авангардом» – 1:1.

    Первенство ФНЛ. 6-й тур

    Авангард (Курск) – Балтика (Калининград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джалилов, 26; 1:1 – Синаев, 64.

    Удаление: Болов, 83 – нет.

    Спартак-2 (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Руднев, 13; 0:2 – Руднев, 50; 1:2 – Самбу, 86.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 18:57
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