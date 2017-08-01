Неймар не будет проходить медосмотр в Катаре для перехода в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар из Китая отправится в ближайшее время в Испанию. Ранее предполагалось, что бразилец из Китая отправится в Катар, где он должен был пройти медицинское обследование для перехода в «ПСЖ». Но планы изменились, хотя в «ПСЖ» по-прежнему уверены в заключении сделки, которая запланирована на эту неделю.

Сама сделка должна состояться во вторник, а официальная презентация футболиста в форме «ПСЖ» состоится в среду. Общая сумма затрат парижан на переход бразильца составит около 400 миллионов евро.

Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. За это время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 результативных передач.