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    Неймар не будет проходить медосмотр в Катаре для перехода в «ПСЖ»

    Нападающий «Барселоны» Неймар из Китая отправится в ближайшее время в Испанию. Ранее предполагалось, что бразилец из Китая отправится в Катар, где он должен был пройти медицинское обследование для перехода в «ПСЖ». Но планы изменились, хотя в «ПСЖ» по-прежнему уверены в заключении сделки, которая запланирована на эту неделю.

    Сама сделка должна состояться во вторник, а официальная презентация футболиста в форме «ПСЖ» состоится в среду. Общая сумма затрат парижан на переход бразильца составит около 400 миллионов евро.

    Неймар играет за «Барселону» с 2013 года. За это время он провел 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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    01.08.2017 08:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2017, 12:28

      Походу ещё кинет француженок, не удивлюсь... Школа барсуков...

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 1 августа 2017, 10:09

      В ПСЖ не потянет сам.

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 1 августа 2017, 10:06

      Достал уже этот переход.

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 1 августа 2017, 10:02

      На СПИД то надо проверить.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 1 августа 2017, 09:50

      Жуткие деньжищи...................Эта "мыльная опера" порядком надоела!

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 1 августа 2017, 09:25

      перешел бы уже что ли быстрее, а то утомил уже)

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