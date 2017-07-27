Дзюба: «Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бней-Иегудой» (2:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы подчеркнул, что в ближайшее время он начнет вносить вклад в победы петербургской команды вслед за Александром Кокориным, который забил на старте сезона уже три гола.

Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил, что ожидает от Дзюбы и Кокорина 35 голов на двоих в этом сезоне.

– 2 гола из 35 уже забили.

– Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь.