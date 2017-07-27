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  • Дзюба: «Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»

Дзюба: «Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору»

27 июля 2017, 23:40
25

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после победы над «Бней-Иегудой» (2:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы подчеркнул, что в ближайшее время он начнет вносить вклад в победы петербургской команды вслед за Александром Кокориным, который забил на старте сезона уже три гола.

Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини заявил, что ожидает от Дзюбы и Кокорина 35 голов на двоих в этом сезоне.

– 2 гола из 35 уже забили.

– Сейчас Кокорин вносит свой вклад, потом я. Дал ему фору. Сейчас присматриваюсь.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (25)
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acer2003
1501188452
Присматривайся побыстрее,а то мешок собирать придётся ))
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серега кашин
1501189369
дзюба скоро в аренду в условный ростов уйдет и там будет присматриваться
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алекс88
1501191289
Как бы поздно не было...а то со скамейки будешь смотреть а потом и в томи окажешься
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DIDI 23
1501192644
СКОРО ПРИДУТ ХОЛОДА. ДЗЮБЕ ПОРА ЗАКАЗЫВАТЬ ЛАВУ С ПОДОГРЕВОМ.
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Инженер Карасик
1501205020
Ай да Дзюба, ай да Паспарту!)
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Дядя Серёжа
1501208677
Шутник, однако.
Ответить
EcioAuditore
1501209443
Ну ну, а потом тебя продадут
Ответить
Каратель помойников
1501213976
КАКУЮ ТЫ ФОРУ ДАЛ?раз даёшь фору и расслабляешься то получай зарплату соответствующую,а вообще то футболист должен выкладываться в каждом матче,а не язвить и хохмить
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Gullit 76
1501220516
Веселит пацан.
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insider_retro
1501220949
Кокорин становится толковым вкладчиком!... Не спугнуть бы!... Если так и дальше пойдёт, то Артёму не присматриваться придётся, а подсматривать с лавки за успехами партнёра.... И сжимая зубы радоваться....
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