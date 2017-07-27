«Динамо» окажет финансовую помощь семье скончавшегося Валерия Маслова

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев заявил, что клуб окажет всяческие содействие семье безвременно ушедшего 27 июля бывшего игрока команды Валерия Маслова.

«Мы обязательно будем помогать, сделаем все возможное, чтобы такого уважаемого человека проводить с достоинством. Это касается как организации церемонии прощания и похорон, так и помощи семье. Мы очень рассчитывали, что он приедет на первый матч-открытие сезона, ждали его, предполагали, что он нанесет первый удар по мячу, но уже в преддверии игры понимали, что он себя чувствует неважно.

Это один из великих игроков, которые внесли большой вклад в наш футбол. Вся российская футбольная общественность и весь футбольный клуб «Динамо» будут сожалеть, что такой человек, мастер ушел из жизни», – говорит Муравьев.

Почти всю карьеру Маслов провел в составе московского «Динамо», выступая за него с 1961 по 1971 годы. В общей сложности он сыграл за бело-голубых 319 матчей и забил 50 голов. В 1963 году стал чемпионом СССР.