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  • Фурсенко: «Со стадионом «Санкт-Петербург» сборная России – уже чемпион мира»

Фурсенко: «Со стадионом «Санкт-Петербург» сборная России – уже чемпион мира»

24 июля 2017, 19:23
33

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил значимость стадиона «Санкт-Петербург», являющегося домашней ареной сине-бело-голубых.

Напомним, этим летом на стадионе проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году арена примет игры чемпионата мира-2018.

«Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Задавали вопрос, будем ли мы чемпионами мира. Мы уже чемпионы мира, могу вам сказать. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» арена приняла на международных матчах. Казань, «Спартак» – по 150 тысяч, а мы в этом плане чемпионы», – сказал Фурсенко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Зенит Россия Фурсенко Сергей
Комментарии (33)
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EcioAuditore
1500913571
Ага потратили куда больше, газон заменили и так будут менять часто, крыша прохудилась и хоть вроде сделали, что то не верится что дальше протекать не будет. Это стадион чемпион по отмыву денег это да!
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Ajax_Amsterdam
1500913986
Чемпионы мира по коррупционным схемам при строительстве этого стадиона -- это уж точно!!! Столько денег у народа похитить и гордиться этим и говорить что всё классно - это надо совесть вообще потерять!! Хотя откуда она у тех кто у власти деньги гребёт!!!!
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nik55
1500914296
болото всегда останется болотом как не хвали
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alex1951
1500914496
Опять за старое взялся))))) Ну ,а если продолжить этот ряд, то и по баблу наши буратинки ,давным давно чемпионы)))))
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SunRomeS
1500915105
Ни стыда , ни совести...тьфу, слов не хватает...
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neofizer
1500915114
вы-чемпионы, сцуко, по провинциям поезжайте-страна,проводящая ЧМ погрязла спортплощадками с бурьяном и мусором..
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Амба Нагорск
1500916330
Пир во время чумы
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Супермачо
1500916933
Он адекватен? Чемпионами становятся, выигрывая матчи у соперника. А не построив какую-то пирамиду.
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kamaz89
1500917323
Что он несёт?... остановите этого придурка!
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ivanthebest
1500917859
Ебаный стыд... И... добавить больше нечего...
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