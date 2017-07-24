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    Фурсенко: «Со стадионом «Санкт-Петербург» сборная России – уже чемпион мира»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил значимость стадиона «Санкт-Петербург», являющегося домашней ареной сине-бело-голубых.

    Напомним, этим летом на стадионе проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году арена примет игры чемпионата мира-2018.

    «Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Задавали вопрос, будем ли мы чемпионами мира. Мы уже чемпионы мира, могу вам сказать. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» арена приняла на международных матчах. Казань, «Спартак» – по 150 тысяч, а мы в этом плане чемпионы», – сказал Фурсенко.

    Источник: «Матч ТВ»

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    24.07.2017 19:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 июля 2017, 11:06

      Опять Фурс лекарства принять забыл)))

      1
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 05:08

      Говорят снова - друзья Орлова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 25 июля 2017, 00:35

      Обычная чиновничья болтовня. Им кажется, что они пупы мира, все что они делают и говорят - верх совершенства. Они действительно не понимают, что несут бред. Естественно, хвалят себя. Конечно, если сверху скажут, что он м...к, то он согласится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 24 июля 2017, 23:27

      Это точно, что чемпионы, только дырку заткни..., в крыше.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 24 июля 2017, 23:23

      Старость - не радость, маразм - не оргазм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 24 июля 2017, 23:17

      М-да чемпионы мира по протекшим крышам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 24 июля 2017, 22:08

      Победу Зенита вчера явно не газировкой отметил...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 июля 2017, 21:16

      Епать, он что совсем идиот!???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > filosof sparty 24 июля 2017, 23:14

      хуже... президент зины под газпромовским гнётом) при таких раскладах, как адекватного человека, мы его потеряли уже давно...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 июля 2017, 20:52

      Г...н. ... Несёт бред какой то

      0
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 24 июля 2017, 20:50

      Государственный аппарат в настоящее время обслуживает только сам себя

      1
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