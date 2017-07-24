Фурсенко: «Со стадионом «Санкт-Петербург» сборная России – уже чемпион мира»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко высоко оценил значимость стадиона «Санкт-Петербург», являющегося домашней ареной сине-бело-голубых.

Напомним, этим летом на стадионе проходили матчи Кубка конфедераций-2017, а в следующем году арена примет игры чемпионата мира-2018.

«Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Задавали вопрос, будем ли мы чемпионами мира. Мы уже чемпионы мира, могу вам сказать. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» арена приняла на международных матчах. Казань, «Спартак» – по 150 тысяч, а мы в этом плане чемпионы», – сказал Фурсенко.