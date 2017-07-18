Нойер – новый капитан «Баварии»

Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил о том, что голкипер Мануэль Нойер станет новым капитаном команды. Должность освободилась после завершения карьеры Филиппа Лама.

«Номер один есть номер один. Нойер – выдающийся человек, который теперь будет руководить коллективом Лама. Мануэль очень сильно вырос благодаря национальной сборной», – сказал Руммениге.

Напомним, Нойер сломал ногу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2016/17 против «Реала» (2:4) и пропустил остаток сезона. Чемпион мира-2014 также не попал в заявку сборной Германии на Кубок конфедераций.Ожидается, что 31-летний голкипер вернется на поле в матче первого тура Бундеслиги. 18 августа мюнхенский клуб примет «Байер».