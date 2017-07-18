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    Нойер – новый капитан «Баварии»

    Исполнительный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил о том, что голкипер Мануэль Нойер станет новым капитаном команды. Должность освободилась после завершения карьеры Филиппа Лама.

    «Номер один есть номер один. Нойер – выдающийся человек, который теперь будет руководить коллективом Лама. Мануэль очень сильно вырос благодаря национальной сборной», – сказал Руммениге.

    Напомним, Нойер сломал ногу в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов-2016/17 против «Реала» (2:4) и пропустил остаток сезона. Чемпион мира-2014 также не попал в заявку сборной Германии на Кубок конфедераций.Ожидается, что 31-летний голкипер вернется на поле в матче первого тура Бундеслиги. 18 августа мюнхенский клуб примет «Байер».

    Источник: TZ

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    18.07.2017 23:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 июля 2017, 09:50

      Всё по делу. Второй капитан - Томас Мюллер!

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