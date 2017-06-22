«ПСЖ» не хочет портить отношения с «Реалом» из-за трансфера Роналду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов отказаться от идеи приобретения нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду любой ценой. Связано это с нежеланием испортить отношения с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. Для этого стороны в скором времени могут провести встречу по инициативе французской стороны. На ней должен быть обсужден вопрос возможного трансфера футболиста сборной Португалии.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду готов объявить о своем желании выступать в следующем сезоне в составе «ПСЖ» после завершения Кубка конфедераций.