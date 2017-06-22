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    «ПСЖ» не хочет портить отношения с «Реалом» из-за трансфера Роналду

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи готов отказаться от идеи приобретения нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду любой ценой. Связано это с нежеланием испортить отношения с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. Для этого стороны в скором времени могут провести встречу по инициативе французской стороны. На ней должен быть обсужден вопрос возможного трансфера футболиста сборной Португалии.

    Напомним, ранее сообщалось, что Роналду готов объявить о своем желании выступать в следующем сезоне в составе «ПСЖ» после завершения Кубка конфедераций.

    Источник: Marca

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    22.06.2017 11:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 22 июня 2017, 14:57

      У Реала с Роналду взаимовыгодное сотрудничество. Если разойдутся, потеряют и игрок и клуб...

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 22 июня 2017, 12:51

      ФФФФУУУУУУУУУУУ! Никуда роналду этим летом не уйдет!!!!! Уважаемая редакция бомбардира не пишите новости об уходе из реала, это все вранье, он останется в реале!!!

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 22 июня 2017, 12:36

      Да пусть поторгуются, как на восточном базаре.))
      Побазарят, получат удовольствие и разойдутся.
      Зато их комментарии растащат на мелкие цитаты, всем электронным СМИ на полгода хватит тему обсасывать.

      3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 22 июня 2017, 12:24

      Что за бред? Портить отношения с Реалом))))

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 22 июня 2017, 12:22

      На хрена он им нужен за миллиард

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