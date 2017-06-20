Мутко считает, что введение новых технологий в футболе неизбежно

Глава РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что внедрение новых технологий в мировом футболе является неизбежным процессом. По его мнению, это поможет избежать результативных ошибок, хотя и, возможно, в некотором роде лишит игру эмоций.

Напомним, на проходящем ныне в России Кубке конфедераций используется система видеоповторов.

«Конечно, где-то теряются эмоции, но мы обречены на использование технических средств, потому что цена ошибки велика.

Видеоповторы придают объективности, но есть нюансы, которые надо тестировать. Бывает, что зрителям не все становится понятно. Эта система будет совершенствоваться», – сказал Мутко.