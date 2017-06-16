Слуцкий: «Чемпионшип входит в пятерку лучших лиг мира»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о месте Чемпионшипа в мировом футболе.

«Англия — единственная страна в своем роде. Это вы придумали футбол, и это у вас лучшие в мире футбольные традиции. Само собой, АПЛ — лучшая лига мира, но и Чемпионшип — также очень серьезный турнир. Тут много хороших футболистов, включая тех, кто играет за сборные своих стран. Думаю, Чемпионшип, входит в пятерку лучших лиг мира», – сказал экс-тренер сборной России.

«Тигры» объявили о назначении Слуцкого 9-го июня.