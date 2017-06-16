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    Слуцкий: «Чемпионшип входит в пятерку лучших лиг мира»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о месте Чемпионшипа в мировом футболе.

    «Англия — единственная страна в своем роде. Это вы придумали футбол, и это у вас лучшие в мире футбольные традиции. Само собой, АПЛ — лучшая лига мира, но и Чемпионшип — также очень серьезный турнир. Тут много хороших футболистов, включая тех, кто играет за сборные своих стран. Думаю, Чемпионшип, входит в пятерку лучших лиг мира», – сказал экс-тренер сборной России.

    «Тигры» объявили о назначении Слуцкого 9-го июня.

    Источник: ФК «Халл Сити»

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    16.06.2017 21:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8019

      nik55 21 июня 2017, 12:43

      будет видно зимой

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 июня 2017, 15:33

      Занятно. Хотя Лёнчик не может играть в низкой лиге. Понятно.
      Но для нас - невнятно.

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 июня 2017, 06:33

      Это он загнул в порыве радости

      1
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 17 июня 2017, 05:05

      Ну если посмотреть на статистику я да же не знаю как распределить места ТОПов апл бесспорно топ 1, а остальные уже не так интересны как по зрелещьности так и по ажиотажу. У Немцов тупо 1 Бавария не много еще боруссия, в Испании барса реал атлетико, в Италии еще был интерес но Интер Милан лацио феорентина сдали позиции, французы вообще не о чем да и в лч они не че не показывают, кто то говорил про Португалию а вот именно что кроме бенфики порту и спортинга там не кого нету вот они и делят между собой 1-2-3 места из года в год, исходя из этого хз куда записать чемпшип хотя там очень много команд из апл которые были крепкими середниками и в ле играли причем не так уж и давно. Я бы лучше посмотрел бы игру чемпшипа чем чем Португалии или Франции ИМХО!

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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 17 июня 2017, 04:46

      Лижет, ой, лижет. Какова она на вкус ж..а англичан?

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 17 июня 2017, 01:55

      Леня насмешил))) Конечно балоболить - не мешки таскать, но... меру то же надо знать!

      2
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      Рейтинг: +70

      savdail 17 июня 2017, 00:10

      Ну брякнул для проформы. Чего так кипятиться?

      0
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      Рейтинг: +61

      МашкинаЛяжка 17 июня 2017, 00:02

      высшые лиги Англии, Испании, Германии, Италии и далее не Франция, не Португалия, не Россия, а Чемпионшип? Slutsky, are you ok?

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 июня 2017, 23:43

      Типичный жид, готов льстить кому угодно и как угодно, лишь бы не прогнали.

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 16 июня 2017, 22:45

      ну да... тут чего-то унесло его ) но.. это был единственный шанс "сделать заголовок") сработал на него.

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