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Слуцкий: «Чемпионшип входит в пятерку лучших лиг мира»

16 июня 2017, 21:35
17

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о месте Чемпионшипа в мировом футболе.

«Англия — единственная страна в своем роде. Это вы придумали футбол, и это у вас лучшие в мире футбольные традиции. Само собой, АПЛ — лучшая лига мира, но и Чемпионшип — также очень серьезный турнир. Тут много хороших футболистов, включая тех, кто играет за сборные своих стран. Думаю, Чемпионшип, входит в пятерку лучших лиг мира», – сказал экс-тренер сборной России.

«Тигры» объявили о назначении Слуцкого 9-го июня.

Источник: ФК «Халл Сити»
Англия. Чемпионшип Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (17)
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dyema
1497638323
В лягухи записался, своё болото хвалит)))
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Freyk
1497640099
Значит, АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Сериа А... Дальше Франция? Надо сообщить «ПСЖ» и «Монако», что они по уровню ниже Чемпионшипа.
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ivanthebest
1497641595
Лёня, какой генка орлов тебя укусил?)
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Обер-КанцлерЪ
1497645825
Типичный жид, готов льстить кому угодно и как угодно, лишь бы не прогнали.
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serglider
1497653701
Леня насмешил))) Конечно балоболить - не мешки таскать, но... меру то же надо знать!
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--Сергей--
1497663991
Лижет, ой, лижет. Какова она на вкус ж..а англичан?
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MrRonRSM
1497665109
Ну если посмотреть на статистику я да же не знаю как распределить места ТОПов апл бесспорно топ 1, а остальные уже не так интересны как по зрелещьности так и по ажиотажу. У Немцов тупо 1 Бавария не много еще боруссия, в Испании барса реал атлетико, в Италии еще был интерес но Интер Милан лацио феорентина сдали позиции, французы вообще не о чем да и в лч они не че не показывают, кто то говорил про Португалию а вот именно что кроме бенфики порту и спортинга там не кого нету вот они и делят между собой 1-2-3 места из года в год, исходя из этого хз куда записать чемпшип хотя там очень много команд из апл которые были крепкими середниками и в ле играли причем не так уж и давно. Я бы лучше посмотрел бы игру чемпшипа чем чем Португалии или Франции ИМХО!
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КЭТиК
1497670405
Это он загнул в порыве радости
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subbotaspartak
1497702803
Занятно. Хотя Лёнчик не может играть в низкой лиге. Понятно. Но для нас - невнятно.
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nik55
1498038212
будет видно зимой
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