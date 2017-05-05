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    Моуринью: «Отношения с Венгером? Нет никаких проблем, на «Олд Траффорд» мы несколько раз пожали друг другу руки»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о своих взаимоотношениях с наставником «Арсенала» Арсеном Венгером. По словам португальца, между ним и французским специалистом нет никаких проблем.

    «Венгеру не нужно устанавливать мир, потому что нет никаких проблем. Когда обстановка мирная, у меня нет проблем. В последнем матче на «Олд Траффорд» мы пожали руки до и после игры. Я до сих пор помню, что встретил Венгера в коридоре, который ведет в комнату для пресс-конференций. Мы снова пожали руки», – сказал Моуринью.

    Отметим, что Моуринью и Венгер неоднократно конфликтовали друг с другом как до, так и во время матчей, а также отказывались пожимать руки.

    Источник: Skysports

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    05.05.2017 21:18
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 6 мая 2017, 08:36

      ....а потом плюнули друг другу в спину))

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