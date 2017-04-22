Бундеслига. Менхенгладбахская «Боруссия» уступила дортмундской «Боруссии»

В матче 30-го тура Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» на своем поле потерпела поражение от дортмундской «Боруссии» – 2:3. Автором победного гола стал Рафаэль Геррейру.

На данный момент дортмундский клуб имеет в активе 56 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. Клуб из Менхенгладбаха находится на 10-й строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 30-й тур

Боруссия М – Боруссия Д – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Ройс, 10; 1:1 – Штиндль, 43; 2:1 – Шмельцер, 48 (в свои ворота); 2:2 – Обамеянг, 59; 2:3 – Геррейру, 87.

Календарь Бундеслиги

Турнирная таблица Бундеслиги

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»