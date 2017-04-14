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    Источник: Роналду пришлось заплатить 375 тысяч во избежание обвинений в сексуальном насилии

    По информации Spiegel, нападающему «Реала» Криштиану Роналду пришлось заплатить 375 тысяч евро в январе 2010 года во избежание обвинений в сексуальном насилии.

    Как сообщает источник, инцидент произошел во время отдыха португальца 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он проводил время в компании своего брата и кузины. Предполагаемая сексуальная жертва 32-летнего футболиста намеревалась обратиться в суд, однако Роналду, проконсультировавшись с адвокатом, выплатил ей так называемую компенсацию в размере 375 тысяч евро, после чего девушка согласилась не придавать произошедшее огласке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 21:34
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +54

      Evklid 15 апреля 2017, 11:33

      Как же немцы его ненавидят))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 15 апреля 2017, 08:09

      Очередная жертва Дианы Шурыгиной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 15 апреля 2017, 03:03

      А как стало известно, если заплатил за молчание? Утка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 00:42

      Как сообщил сатана, БОМБАРДИР нынче тухлое ГОВ*НО

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 15 апреля 2017, 00:06

      Источник НИК 7478---болельщик Барселоны. Пора открывать утиную ферму.Созрел

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 14 апреля 2017, 23:23

      Сюдя по источнику пиздеть не будут...
      Шучу, очередная бомба-новость от бомбардира...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 апреля 2017, 23:02

      Про Пеле ещё напишите. 1958-м году,во время прохождения чемпионата мира,он спал с какой то шведкой... Сейчас её правнуки требуют компенсацию...

      5
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > dzhanavar 15 апреля 2017, 05:39

      ибра его внук))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar > овертайм 15 апреля 2017, 10:15

      )))))+++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 14 апреля 2017, 22:59

      Статья направлена в адрес КОКЕ за то что его называл геем?Или есть другие цели.

      -1
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      Рейтинг: +1130

      petr69 14 апреля 2017, 22:33

      год 2010, источник? В печати этого однозначно не было. Кто-то,кому-то что-то сказал.Гадость.

      5
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      Рейтинг: +201

      regbiN 14 апреля 2017, 22:25

      Как сообщает источник , тут иногда много моросни ,

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