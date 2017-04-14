Источник: Роналду пришлось заплатить 375 тысяч во избежание обвинений в сексуальном насилии

По информации Spiegel, нападающему «Реала» Криштиану Роналду пришлось заплатить 375 тысяч евро в январе 2010 года во избежание обвинений в сексуальном насилии.

Как сообщает источник, инцидент произошел во время отдыха португальца 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он проводил время в компании своего брата и кузины. Предполагаемая сексуальная жертва 32-летнего футболиста намеревалась обратиться в суд, однако Роналду, проконсультировавшись с адвокатом, выплатил ей так называемую компенсацию в размере 375 тысяч евро, после чего девушка согласилась не придавать произошедшее огласке.