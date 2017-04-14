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  • Источник: Роналду пришлось заплатить 375 тысяч во избежание обвинений в сексуальном насилии

Источник: Роналду пришлось заплатить 375 тысяч во избежание обвинений в сексуальном насилии

14 апреля 2017, 21:34
21

По информации Spiegel, нападающему «Реала» Криштиану Роналду пришлось заплатить 375 тысяч евро в январе 2010 года во избежание обвинений в сексуальном насилии.

Как сообщает источник, инцидент произошел во время отдыха португальца 12 июня 2009 года в Лас-Вегасе, где он проводил время в компании своего брата и кузины. Предполагаемая сексуальная жертва 32-летнего футболиста намеревалась обратиться в суд, однако Роналду, проконсультировавшись с адвокатом, выплатил ей так называемую компенсацию в размере 375 тысяч евро, после чего девушка согласилась не придавать произошедшее огласке.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (21)
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alexa1995
1492196415
Журношлюшки, вы определитесь уже он гей или насильник баб?
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Fancyfall
1492196828
кому нужна сомнительная история 7-летней давности, когда он на днях сотый мяч в евробкубках забил?
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Academ
1492197384
Без сомнения достойно главных новостей! Да еще так свежо и актуально. Бомбардир, не превращайтесь в желтое издание , пожалуйста.
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petr69
1492198381
год 2010, источник? В печати этого однозначно не было. Кто-то,кому-то что-то сказал.Гадость.
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САНЁК17
1492199990
Статья направлена в адрес КОКЕ за то что его называл геем?Или есть другие цели.
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dzhanavar
1492200175
Про Пеле ещё напишите. 1958-м году,во время прохождения чемпионата мира,он спал с какой то шведкой... Сейчас её правнуки требуют компенсацию...
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STALKER27
1492201431
Сюдя по источнику пиздеть не будут... Шучу, очередная бомба-новость от бомбардира...
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petr69
1492203969
Источник НИК 7478---болельщик Барселоны. Пора открывать утиную ферму.Созрел
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Axe111
1492206172
Как сообщил сатана, БОМБАРДИР нынче тухлое ГОВ*НО
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directorpg
1492214583
А как стало известно, если заплатил за молчание? Утка.
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