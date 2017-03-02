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    Левандовски: «Шальке» не мог ничего противопоставить «Баварии»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в четвертьфинальном матче Кубка Германии против «Шальке».

    «С первых минут мы показали отлично себя в атаке, забили три мяча, а «Шальке» не мог ничего этому противопоставить. Во втором тайме мы просто играли. Знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким», – сказал Левандовски после матча.

    Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.03.2017 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 2 марта 2017, 09:55

      Да по ходу Бавария сделает дуплет когда и чемпионат и кубок выиграет...

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > simoron81 2 марта 2017, 11:44

      Думаю даже и требл, если сохранят такую же форму и такой же заряд на игру, какие они показывали в последних играх.

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