Левандовски: «Шальке» не мог ничего противопоставить «Баварии»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в четвертьфинальном матче Кубка Германии против «Шальке».

«С первых минут мы показали отлично себя в атаке, забили три мяча, а «Шальке» не мог ничего этому противопоставить. Во втором тайме мы просто играли. Знаем, что нужно играть каждые три дня, поэтому наш темп был не таким высоким», – сказал Левандовски после матча.

Матч 1/4 финала Кубка Германии «Бавария» – «Шальке-04» закончился со счетом 3:0.