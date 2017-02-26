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  • «Атлетико» постарается отобрать очки у «Барселоны» в домашнем матче

«Атлетико» постарается отобрать очки у «Барселоны» в домашнем матче

26 февраля 2017, 17:11
12

В рамках 24-го тура испанской Примеры состоится несколько интересных матчей, одним из наиболее ярких обещает быть противостояние «Атлетико» и «Барселоны». Обе команды находятся в топе турнирной таблицы, но мадридцам нужно отбирать очки у соперника, чтобы сократить отставание от каталонцев.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона». Начало – в 18:15 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Барселона
Комментарии (12)
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Den Bull
1488100380
Я думаю даже и выиграют
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007R
1488105355
2:1 атлетико
Ответить
diadushka
1488105770
Барса уже не та, что была пару-тройку лет назад, но все же удачи им в игре против 10 защитников, играющих в грязный антифутбол
Ответить
ВСМ
1488111363
Атлетико,как минимум,не проиграет.Барселона ныне совсем "никакая".
Ответить
Джой
1488118506
ТБ 2.5,а так Мадрид возьмет свое.
Ответить
Gullit 76
1488118989
Будет битва! - 2:2.
Ответить
REAL DEN !!!
1488124605
тотал больше 2.5 надо
Ответить
САНЁК17
1488125820
давит барсуков к черт твои матери
Ответить
violetti
1488133367
На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Ответить
hugi
1488133458
На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Ответить
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