«Атлетико» постарается отобрать очки у «Барселоны» в домашнем матче

В рамках 24-го тура испанской Примеры состоится несколько интересных матчей, одним из наиболее ярких обещает быть противостояние «Атлетико» и «Барселоны». Обе команды находятся в топе турнирной таблицы, но мадридцам нужно отбирать очки у соперника, чтобы сократить отставание от каталонцев.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона». Начало – в 18:15 по московскому времени, не пропустите!

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы