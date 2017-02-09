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    Райола заявил, что Лукаку подпишет новый контракт с «Эвертоном»

    Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, заявил, что его клиент продлит контракт с английским клубом. Напомним, действующее соглашение бельгийца с «ирисками» истекает летом 2019 года.

    «Сейчас между «Эвертоном» и Лукаку нет никаких проблем. Переговоры о продлении контракта продолжаются, он подпишет новое соглашение», – сказал Райола.

    Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Челси». По данным Transfermarkt, стоимость Лукаку составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «Эвертон» в АПЛ 23 матча, в которых забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    09.02.2017 16:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 февраля 2017, 18:18

      Вот и правильно! А мечты о "Челси" надо забыть.

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