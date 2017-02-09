Райола заявил, что Лукаку подпишет новый контракт с «Эвертоном»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Эвертона» Ромелу Лукаку, заявил, что его клиент продлит контракт с английским клубом. Напомним, действующее соглашение бельгийца с «ирисками» истекает летом 2019 года.

«Сейчас между «Эвертоном» и Лукаку нет никаких проблем. Переговоры о продлении контракта продолжаются, он подпишет новое соглашение», – сказал Райола.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в «Челси». По данным Transfermarkt, стоимость Лукаку составляет 40 миллионов евро. В нынешнем сезоне бельгиец провел за «Эвертон» в АПЛ 23 матча, в которых забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи.