Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» сможет сыграть на «Крестовском» в полуфинале Лиги Европы

«Зенит» сможет сыграть на «Крестовском» в полуфинале Лиги Европы

20 января 2017, 23:26
26

У «Зенита» будет возможность сыграть на своем новом стадионе в том случае, если сине-бело-голубые доберутся до стадии полуфинала Лиги Европы.

Об этом сообщил известный футбольный комментатор и давний болельщик «Зенита» Геннадий Орлов.

«А почему нет? К тому времени арена пройдет обязательную сертификацию, и «Зенит» вполне сможет сыграть на «Крестовском», – пояснил Орлов.

Напомним, что на первой стадии плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы «Зенит» встретится с бельгийским «Андерлехтом».

Источник: «Эхо Москвы»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alll-1
1484944170
после праздников очнулся ,теперь опять чушь нести будет он еще про молло ни чего не сказал
Ответить
pavelSKA85
1484945718
А что уже все купили до по полуфинала?
Ответить
KB_Krasnogorsk
1484949257
Ахаха.. губу раскатал
Ответить
fantom23
1484951189
Ну почему бы и нет?!Состав более-менее подходящий,игра налаживается,тренер отличный!Все возможно!!!!
Ответить
TonicIG
1484953228
Не сказал же в каком году
Ответить
tambovchanin
1484953543
гена пора отходить новый год закончился)может сначала с андерлехтом сыграем?
Ответить
GoLenaStop
1484953943
"У «Зенита» будет возможность сыграть на своем новом стадионе в том случае, если синие, белые, голубые доберутся до стадии полуфинала Лиги Европы." .... Хорошо сказанул! Надо помочь любимой команде - синяки, неафриканцы, педрилы, - подъём! и шагом марш на сертификацию в Кресты !.. Ху. Обидно за город и команду.!
Ответить
sergey_86-76
1484962334
что за привычка, делить шкуру не убитого медведя?? вы дойдите сначала. удачи конечно нашим (российским) командам, но заранее говорить о том чего нет .....
Ответить
Nesterenko
1484970738
Обязаны наши клубы доходить до 1/4 и 1/2, но почти всегда этого не происходит. Не думаю что сейчас можно надеяться на чудо. Как говорил Бубнов: матчи выигрывают игроки, а не стадионы.
Ответить
subbotaspartak
1484978691
Хоть на Крестовском, хоть на Петровском Лишь бы дошли. При победе болелы И Крыжопле бы на игру пришли. По ходу - это Орлу уже западло На старый стад вьючить своё седло.
Ответить
Главные новости
ФотоСперцян – лучший игрок дебютного матча в Саудовской Аравии
09:47
1
Трансфер Карпукаса из «Локо» в другой клуб РПЛ полностью завершен
09:41
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
09:11
Бубнов ответил, можно ли считать «Зенит» явным фаворитом РПЛ
08:34
Сафонов отреагировал на мнение, что у него деревенское лицо
08:25
1
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
5
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+