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    «Зенит» сможет сыграть на «Крестовском» в полуфинале Лиги Европы

    У «Зенита» будет возможность сыграть на своем новом стадионе в том случае, если сине-бело-голубые доберутся до стадии полуфинала Лиги Европы.

    Об этом сообщил известный футбольный комментатор и давний болельщик «Зенита» Геннадий Орлов.

    «А почему нет? К тому времени арена пройдет обязательную сертификацию, и «Зенит» вполне сможет сыграть на «Крестовском», – пояснил Орлов.

    Напомним, что на первой стадии плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы «Зенит» встретится с бельгийским «Андерлехтом».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    20.01.2017 23:26
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 14 февраля 2017, 19:47

      В полуфинале? Ага ! А в каком году?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 23 января 2017, 21:41

      а потом лет через 10 он скажет: " я же говорил!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      ftftd 21 января 2017, 09:35

      нельзя играть на крестовском - это теперь памятник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 января 2017, 09:07

      еще дойти надо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 21 января 2017, 09:04

      Хоть на Крестовском, хоть на Петровском
      Лишь бы дошли.
      При победе болелы
      И Крыжопле бы на игру пришли.
      По ходу - это Орлу уже западло
      На старый стад вьючить своё седло.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 21 января 2017, 09:00

      Гена в своём репертуаре. Геночка, до полуфинала ещё дойти надо. Так как в ЛЕ нет лимита, у зенита есть все шансы, легионеры у них сильные.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 21 января 2017, 08:30

      в каком году ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 21 января 2017, 06:52

      Обязаны наши клубы доходить до 1/4 и 1/2, но почти всегда этого не происходит. Не думаю что сейчас можно надеяться на чудо. Как говорил Бубнов: матчи выигрывают игроки, а не стадионы.

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      Рейтинг: +87

      Icemennn 21 января 2017, 05:09

      Должны добраться, не могут не добраться !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 21 января 2017, 04:32

      что за привычка, делить шкуру не убитого медведя?? вы дойдите сначала. удачи конечно нашим (российским) командам, но заранее говорить о том чего нет .....

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      Рейтинг: +643

      Symbol > sergey_86-76 29 января 2017, 01:08

      Что за привычка желать всем Российским командам удачи в Европе? Только не объясняй это коэффициентами страны в Европе)) (ps: если до уровня не дотягиваем, то не нужно куда-либо с третьего места выходить еле-еле, чтобы потом опять расстраиваться, ведь мы так верили!)) - это мое мнение)

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Symbol 29 января 2017, 05:16

      дружище, не поверишь. за коэффициентами уефа не слежу, да скоро они и не нужны будут. в уефа придумали новую схему в которой пока не разбирался. есть еще такое понятие, как патриотизм (пожалуйста, только не надо путать, как либерасты с национализмом). так вот уже 15 лет болею за один клуб в России (локомотив) и всегда болел за всех наших в еврокубках (и за спартак, и за цска, и за зенит, ну и т.д). так что и впредь желаю всем нашим успехов:)

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