«Зенит» сможет сыграть на «Крестовском» в полуфинале Лиги Европы

У «Зенита» будет возможность сыграть на своем новом стадионе в том случае, если сине-бело-голубые доберутся до стадии полуфинала Лиги Европы.

Об этом сообщил известный футбольный комментатор и давний болельщик «Зенита» Геннадий Орлов.

«А почему нет? К тому времени арена пройдет обязательную сертификацию, и «Зенит» вполне сможет сыграть на «Крестовском», – пояснил Орлов.

Напомним, что на первой стадии плей-офф текущего розыгрыша Лиги Европы «Зенит» встретится с бельгийским «Андерлехтом».