Кантона: «Хочу, чтобы «Лейпциг» повторил историю Золушки и выиграл Бундеслигу»

В новом выпуске проекта «Комиссар футбола», созданного британским отделом Eurosport, ведущий Эрик Кантона поделился пожеланиями на 2017-й год в футболе.

«Хочу, чтобы «Лейпциг» повторил историю Золушки и выиграл Бундеслигу. Ничего не имею против «Баварии», но этот турнир напоминает мне фильм «День сурка» — просыпаешься и видишь одно и то же на протяжении целого года. И так происходит из года в год», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

После 16 туров Бундеслиги «Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая «Баварии» три очка.

Кантона также пожелал терпения Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити», назвал Златана Ибрагимовича своим наследником и посоветовал «Лестеру» клонировать Н'Голо Канте.