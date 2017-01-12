Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кантона: «Хочу, чтобы «Лейпциг» повторил историю Золушки и выиграл Бундеслигу»

    В новом выпуске проекта «Комиссар футбола», созданного британским отделом Eurosport, ведущий Эрик Кантона поделился пожеланиями на 2017-й год в футболе.

    «Хочу, чтобы «Лейпциг» повторил историю Золушки и выиграл Бундеслигу. Ничего не имею против «Баварии», но этот турнир напоминает мне фильм «День сурка» — просыпаешься и видишь одно и то же на протяжении целого года. И так происходит из года в год», — сказал экс-игрок «Манчестер Юнайтед».

    После 16 туров Бундеслиги «Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице, уступая «Баварии» три очка.

    Кантона также пожелал терпения Хосепу Гвардиоле в «Манчестер Сити», назвал Златана Ибрагимовича своим наследником и посоветовал «Лестеру» клонировать Н'Голо Канте.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2017 21:59
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 13 января 2017, 20:31

      Удачи Лейпцигу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 января 2017, 14:26

      Нет, не суждено им быть Золушкой. Не выиграют. Дай Бог, чтобы в Еврокубки попали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 13 января 2017, 00:04

      Лейпциг крут

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11