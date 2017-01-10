Роналду: «Награда лучшему досталась лучшему»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду признал, что ему было крайне непросто добиться звания лучшего футболиста года по версии ФИФА.

«Многие сомневались во мне. Против меня было много кампаний не только в футболе, но и вне его. Мне хотели помешать со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему. Этим лучшим являюсь я», — сказал португалец в интервью Cope.

Напомним, что также на награду претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.