Роналду: «Награда лучшему досталась лучшему»

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Форвард «Реала» Криштиану Роналду признал, что ему было крайне непросто добиться звания лучшего футболиста года по версии ФИФА.
«Многие сомневались во мне. Против меня было много кампаний не только в футболе, но и вне его. Мне хотели помешать со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему. Этим лучшим являюсь я», — сказал португалец в интервью Cope.
Напомним, что также на награду претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.