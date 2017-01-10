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    Роналду: «Награда лучшему досталась лучшему»

    Форвард «Реала» Криштиану Роналду признал, что ему было крайне непросто добиться звания лучшего футболиста года по версии ФИФА.

    «Многие сомневались во мне. Против меня было много кампаний не только в футболе, но и вне его. Мне хотели помешать со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему. Этим лучшим являюсь я», — сказал португалец в интервью Cope.

    Напомним, что также на награду претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.01.2017 07:13
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 января 2017, 13:26

      Забавно читать комменты клоунов ниже, которые кричат что Рон педик... Вы что сами что ли свою ..опу подставляли на проверку? Клоуны блеать! Понаслушаются всяких новостей и верят во что ни попадя... Я не буду спорить педик он или нет, но то что он чпокал пачками таких телочёк которые Вам даже и не снились, это факт. Отсюда делайте сами выводы и не напрягайте свои руки, а найдите лучше девчонок... Меньше херни будет в голову лезти школота.

      0
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      Рейтинг: +9

      100/500 10 января 2017, 19:49

      мне кажется это вызов всем конкурентам.

      0
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 10 января 2017, 13:45

      Всё по делу сказал...)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +617

      nelez 10 января 2017, 11:32

      Рональдо ГЕНИЙ.!!!!!

      -3
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      Рейтинг: +222

      Зэб 10 января 2017, 11:16

      Игрок безусловно очень хороший но поведением своим на поле и вне его вызывает много критики.Был бы скромнее.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 января 2017, 11:12

      А что он ещё мог сказать? "Простите, но я еду в Барселону, чтобы отдать награду действительно лучшему"? :)

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 10 января 2017, 10:28

      Ребята послушайте... Идут эти споры кто лучший..? Ну признали педика, ну хер с ним, ща половина ФИФА, то ли гомики или педофилы... Мне уже честно плевать, на эту награду, не интересно....

      1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 10 января 2017, 09:20

      Чечело,сам себя не похвалит,ни кто не похвалит...Лучший:-)жопы мужские лапать ты лучший!

      3
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Psih86 10 января 2017, 10:30

      Да надо им там еще титул оформить, глубочайшее очелло по версии ФИФА)))

      2
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 10 января 2017, 08:34

      Сказал, как будто вернулся в свои 18. Даже напоминает на самодовольного Златана.

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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 10 января 2017, 08:28

      Роналдо лучший в мире, а Месси во вселенной!!!

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > Sasha1086 10 января 2017, 11:31

      Месси безусловно хороший футболист. Но будем честнее.Все достижение Месси связаны с Барселоной.Такая мощь как барселона на протяжении долгих год играл на Месси.На месте Месси оказалось бы другой средняк добился бы тех успехов , одно меньше одно больше.Но Рональдо добилься успехов и с РЕАЛОМ , и с Манчестером , и с сб.Португалией.

      -1
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