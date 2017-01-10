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Роналду: «Награда лучшему досталась лучшему»

10 января 2017, 07:13
14

Форвард «Реала» Криштиану Роналду признал, что ему было крайне непросто добиться звания лучшего футболиста года по версии ФИФА.

«Многие сомневались во мне. Против меня было много кампаний не только в футболе, но и вне его. Мне хотели помешать со всех сторон. Но правда в том, что награда лучшему досталась лучшему. Этим лучшим являюсь я», — сказал португалец в интервью Cope.

Напомним, что также на награду претендовали форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Dgad
1484024943
По делу, выиграл все что можно в 2016 году, ну кроме кубка.
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REAL1902
1484024973
Очень нескромно конечно, но и не поспоришь...
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Sasha1086
1484026098
Роналдо лучший в мире, а Месси во вселенной!!!
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rashidinho
1484026441
Сказал, как будто вернулся в свои 18. Даже напоминает на самодовольного Златана.
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Psih86
1484029200
Чечело,сам себя не похвалит,ни кто не похвалит...Лучший:-)жопы мужские лапать ты лучший!
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Alex3920486
1484033293
Ребята послушайте... Идут эти споры кто лучший..? Ну признали педика, ну хер с ним, ща половина ФИФА, то ли гомики или педофилы... Мне уже честно плевать, на эту награду, не интересно....
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la verdad
1484035977
А что он ещё мог сказать? "Простите, но я еду в Барселону, чтобы отдать награду действительно лучшему"? :)
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Зэб
1484036210
Игрок безусловно очень хороший но поведением своим на поле и вне его вызывает много критики.Был бы скромнее.
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nelez
1484037151
Рональдо ГЕНИЙ.!!!!!
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ivanthebest
1484130410
Забавно читать комменты клоунов ниже, которые кричат что Рон педик... Вы что сами что ли свою ..опу подставляли на проверку? Клоуны блеать! Понаслушаются всяких новостей и верят во что ни попадя... Я не буду спорить педик он или нет, но то что он чпокал пачками таких телочёк которые Вам даже и не снились, это факт. Отсюда делайте сами выводы и не напрягайте свои руки, а найдите лучше девчонок... Меньше херни будет в голову лезти школота.
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