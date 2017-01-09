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    Созин выступил против сокращения команд в РФПЛ

    Эксперт и член комитета по этике Андрей Созин не видит смысла в сокращении команд в Премьер-лиге. По его мнению, в первую очередь стоит пересмотреть работу комитетов РФС по лицензированию клубов. Напомним, недавно член исполкома футбольного союза Игорь Лебедев на фоне финансовых проблем у «Томи» и «Анжи» предложил задуматься об уменьшении числа участников РФПЛ.

    «Вступать в полемику с Игорем Владимировичем Лебедевым на страницах спортивных СМИ не совсем корректно. Но, на мой взгляд, сокращать количество команд в РФПЛ не нужно. А вот пересмотреть работу комитетов РФС, которые занимаются лицензированием клубов, стоит. Они должны действовать по-другому. Не дело, когда две команды РФПЛ по ходу сезона распродают игроков и перестают играть», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.01.2017 18:10
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 января 2017, 23:29

      Тут только два варианта: или все клубы (хотя бы РФПЛ) снова как в СССР, на гособеспечении или к первенству допускаются команды с гарантированным финансовом обеспечением на время их участия в первенстве! Если же все остается как есть,то обязательно будут появляться команды ,которые начнут или сниматься с чемпионата или
      выставлять вторые составы!

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 9 января 2017, 19:36

      Начинать надо с отмены лимита и потолка зарплат, затем детский футбол и т.д. А то сплошная говорильня: уХлубить, ускорить, сократить, расширить, внедрить, пересмотреть работу ... и вАще - действовать по-другому.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 9 января 2017, 18:54

      Хоть бы один депутат предложил бы программу развития футбола в стране- а то только разные хирургические методы...Пусть лучше Думу сократят в 2 раза...Хоть дармоедов станет меньше...

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 января 2017, 18:42

      Лучше бы добавили парочку.

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 9 января 2017, 18:19

      Ну хватит уже...то осень-весна, то весна-осень...то стыковые играются, то нет...то 2 команды на вылет, то 4...ребята у Вас до сих пор нет внятной концепции развития детско-юношеского и взрослого футбола после 2018 года (и до не особо), а вы словно слагаемые в сумме переставляете...грустно всё это...

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      Рейтинг: +2697

      turist82 9 января 2017, 18:14

      А когда в оренбурге...стадион ужасный, и качество трансляции = ниже плинтуса, это нормально? Гнать такие команды из премьер-лиги к черту

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > turist82 9 января 2017, 18:51

      Причем тут команда??? Нужно перестроить или построить стадион, а не команду ликвидировать...Если так рассуждать ,то останется только первенство двух столиц ,ну и еще Краснодара...

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