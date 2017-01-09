Созин выступил против сокращения команд в РФПЛ

Эксперт и член комитета по этике Андрей Созин не видит смысла в сокращении команд в Премьер-лиге. По его мнению, в первую очередь стоит пересмотреть работу комитетов РФС по лицензированию клубов. Напомним, недавно член исполкома футбольного союза Игорь Лебедев на фоне финансовых проблем у «Томи» и «Анжи» предложил задуматься об уменьшении числа участников РФПЛ.

«Вступать в полемику с Игорем Владимировичем Лебедевым на страницах спортивных СМИ не совсем корректно. Но, на мой взгляд, сокращать количество команд в РФПЛ не нужно. А вот пересмотреть работу комитетов РФС, которые занимаются лицензированием клубов, стоит. Они должны действовать по-другому. Не дело, когда две команды РФПЛ по ходу сезона распродают игроков и перестают играть», – сказал Созин.