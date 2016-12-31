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    Анри: «Лукаку станет топ-форвардом, если добавит в свою игру кое-какие компоненты»

    Бывший форвард «Арсенала» Тьерри Анри считает, что нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку приближается по уровню игры к топ-футболисту.

    «Самое главное, по моему мнению, это то, что он может забивать голы, не получая передачи от других игроков. Он может придумать гол из ничего, если его партнеры не создают моменты. При добавлении в свою игру кое-каких компонентов он однозначно станет топ-форвардом. Его нынешний уровень уже близок к элитному», – сказал Анри.

    В текущем розыгрыше АПЛ 23-летний бельгиец провел 18 поединков, отметившись 10 голами и тремя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    31.12.2016 09:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 31 декабря 2016, 11:16

      Еременко добавил кое-какие компоненты, результат вы знаете....

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 31 декабря 2016, 10:35

      Щас бы анри в футбол вернуть стало бы интереснее)

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