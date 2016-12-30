«Бавария» предлагает защитнику «Наполи» четырехлетний контракт

То есть на Бадштубере поставлен крест?
Вроде недавно читали о том, что Бавария станет чисто немецкой
Руководство мюнхенской «Баварии» раздумывает над приобретением защитника «Наполи» Фаузи Гулама, сообщает La Gazzetta dello Sport. Алжирскому футболисту может быть предложен контракт на четыре сезона. Его ежегодная зарплата составит 3 миллиона евро.
Стоит отметить, что действующий контракт игрока с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2018 года. В текущем сезоне Гулам сыграл в 15 матчах Серии А, отметившись тремя результативными передачами.