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    Морено может вновь стать игроком «Шахтера»

    Нападающий «Чанчуня» Марсело Морено может вернуться в донецкий «Шахтер». По словам футболиста, тренерский штаб украинского клуба заинтересован в его возвращении.

    «Мой представитель уже сообщил, что «Шахтер» вновь хочет приобрести меня. Эта новость делает меня счастливым», – сказал Морено.

    29-летний боливиец играл в составе «Шахтера» с 2008 по 2011 годы.

    В 29-ти матчах минувшего розыгрыша чемпионата Китая форвард забил 13 голов.

    Источник: Goal.com

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    27.12.2016 07:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 28 декабря 2016, 02:09

      На лавку можно и кого нибудь из молодежки посадить,зачем платить непонятно кому

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