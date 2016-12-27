Морено может вновь стать игроком «Шахтера»

Нападающий «Чанчуня» Марсело Морено может вернуться в донецкий «Шахтер». По словам футболиста, тренерский штаб украинского клуба заинтересован в его возвращении.

«Мой представитель уже сообщил, что «Шахтер» вновь хочет приобрести меня. Эта новость делает меня счастливым», – сказал Морено.

29-летний боливиец играл в составе «Шахтера» с 2008 по 2011 годы.

В 29-ти матчах минувшего розыгрыша чемпионата Китая форвард забил 13 голов.