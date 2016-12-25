Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Моуринью признался, что обожает Boxing Day

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что очень любит Boxing Day. По словам португальского специалиста, он получает удовольствие от работы в этот период.

    «Я люблю Boxing Day. Знаю, что наши семьи скучают по нам, но они любят нас. Они знают, что мы счастливы играть в футбол и хотим дарить людям нечто особенное в тот период, когда футбола нет почти ни в одной другой стране. В конце концов, семья счастлива, когда счастливы мы.

    Boxing Day – особенный случай, и я его обожаю. Мы все знаем, что Англия влюблена в футбол, а Манчестер влюблен в «МЮ». Я очень счастлив работать в этот день», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2016 14:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 25 декабря 2016, 19:54

      Я тоже обожаю)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 