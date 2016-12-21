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    Мюллер: «Матч с «РБ Лейпцигом» будет интересен для всей Германии»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер рассчитывает, что матч против «РБ Лейпцига» получится для его команды успешным.

    «В матче против «РБ Лейпцига» нужно говорить не только о трех очках. Эта игра получится интересной для всей Германии. Для «Баварии» она также будет замечательной, если мы победим», – приводит слова Мюллера TZ.

    Матч 16-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «РБ Лейпциг» состоится в среду, 21 декабря. Обе команды возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету по 36 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2016 10:04
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 21 декабря 2016, 13:30

      не только для Германии

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 21 декабря 2016, 11:05

      На тебя, Томас, вся надежда! Не подведи!

      0
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