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    Червиченко: «В Турции «Краснодар» ждет ад»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о сопернике «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, на данной стадии «быки» встретятся с «Фенербахче».

    – Турки – всегда неприятный соперник. К сожалению, ответный матч краснодарцы проведут в гостях, и это будет иметь большое значение. В Турции наша команда в аду окажется. Поэтому шансы «Краснодара» на проход я бы оценил в 30-40 процентов.

    – Нестабильные политические отношения между Турцией и Россией могут наложить какой-то отпечаток на эти матчи?

    – Был известный кризис, но сейчас ситуация стала выпрямляться. Отношения вошли в такую стадию, когда все друг друга стремятся не обидеть. Что будет на трибунах, мы не знаем – дураки есть и с той, и с другой стороны. Но, думаю, в Турции захотят провести этот матч максимально комфортно, да и в Краснодаре эксцессов быть не должно.

    Добавим, что встречи между «Краснодаром» и «Фенербахче» пройдут 16 и 23 февраля.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.12.2016 19:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 19 декабря 2016, 09:07

      Шалимов, от тебя зависит настрой команды...

      0
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      Рейтинг: +31

      JUVIO 19 декабря 2016, 00:30

      Матч будет жарким

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 декабря 2016, 22:26

      надо быть вежливым а не гнилым

      0
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      Рейтинг: +25

      Жека-Юг 18 декабря 2016, 19:31

      Барса то же сильный соперник, но Ростов молодцы!!!

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