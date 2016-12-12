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    УПЛ. «Динамо» и «Шахтер» забили семь голов на двоих

    Центральная встреча 18 тура украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» завершилась победой гостей – 4:3. После точного удара Жуниора Мораеса в дебюте встречи, буквально сразу же мяч в свои ворота отправил Евгений Хачериди. До перерыва киевлянам удалось вновь выйти вперед усилиями Сергея Рыбалки. Однако во втором тайме лидерство перехватили «горняки» — голы Фреда, Факундо Феррейры и еще один автогол Хачериди обеспечили подопечным Паулу Фонсеки уверенное преимущество. На второй добавленной минуте отставание в счете сократил Артем Беседин.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 18-й тур

    Динамо – Шахтер – 3:4 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мораес, 1; 1:1 – Хачериди, 3 (в свои ворота); 2:1 – Рыбалка, 30; 2:2 – Фред, 50; 2:3 – Феррейра, 58; 2:4 – Хачериди, 88 (в свои ворота); 3:4 – Беседин, 90+2.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2016 22:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 13 декабря 2016, 05:43

      хачериди дубль в свои)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Loko_Roma 13 декабря 2016, 01:27

      Ох и горит жопа у киевлян, на всех франтах от Донецка огребают :D

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 декабря 2016, 00:29

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      JI e x a 12 декабря 2016, 23:35

      А почему Шахтер до сих пор донецким называют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 декабря 2016, 23:26

      Классная заруба!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 12 декабря 2016, 23:13

      Завтра можно церемонию награждения устраивать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      SANY/S 12 декабря 2016, 22:49

      шахтер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      gambler35 12 декабря 2016, 22:26

      Хачериди красавчик!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 12 декабря 2016, 22:15

      Чемпионат выигран,поздравим Шахтер..

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 12 декабря 2016, 22:05

      Шахтёр хорош в этом сезоне.

      2
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