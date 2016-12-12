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    Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду вынужден будет пропустить церемонию вручения «Золотого мяча». Причиной этому послужил клубный чемпионат мира, которой пройдет в Японии. Ожидается, что во время церемонии будет использовано заранее записанное видеообращение футболиста. Появление в прямом эфире португальца маловероятно, так как в Японии в это время будет пять часов утра.

    Ранее сообщалось, что Роналду уже принял участие в официальной фотосессии. Обладатель «Золотого мяча» будет объявлен в понедельник, 12 декабря, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.12.2016 11:11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +93

      Borz1 12 декабря 2016, 17:14

      дзюбе золотой мяч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      shamil1111 12 декабря 2016, 17:13

      Вручили бы Гризману

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      GaDzHiAkimov 12 декабря 2016, 16:25

      ну парень заберет его зм . какая разница

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Romario Cortez 12 декабря 2016, 16:10

      может это судьба

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 12 декабря 2016, 14:46

      Муж наверно будет на церемонии

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz > FCZenit1990 12 декабря 2016, 14:55

      Конечно, муж будет, а еще тебе друга прихватит, тоже тролль кстати

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +47

      TYSON95 12 декабря 2016, 13:46

      по почте пришлют

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > TYSON95 12 декабря 2016, 16:54

      если по почте россии, то через пару лет дойдет............

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      krg-kz 12 декабря 2016, 13:44

      Рад за Роналду, увы Месси не был так хорош в этом году. Но все же, оба парня Красавцы.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Камасутра 12 декабря 2016, 13:18

      надеюсь, что "золотому мальчику" дадут золотой мячик)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 12 декабря 2016, 13:10

      Прикольно, когда обладателя сообщают заранее. Что он даже обращение записать может и фотосессию провести.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 12 декабря 2016, 12:42

      понты очередные

      1
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