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    Мини-футбол. Женская сборная России стала победителем турнира «Четырех наций»

    Женская сборная России выиграла турнир «Четырех наций», став обладателем звания лучшей команды Европы. Отметим, что россиянки одержали три победы в трех матчах и завоевали золотые медали.

    Добавим, что итоговые турнирные расклады выглядят следующим образом: 1. Россия; 2. Испания; 3. Португалия; 4. Италия.

    Испания – Россия – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Филисова, 6; 0:2 – Коржова, 23; 1:2 – Мота, 36.

    Португалия – Россия – 3:4 (1:0)

    Голы: 1:0 – Азеведо, 2; 1:1 – Олькова, 23; 2:1 – Ванесса, 23; 2:2 – Афанасова, 28; 2:3 – Афанасова, 30; 2:4 – Данилова, 36; 3:4 – Мелисса, 40.

    Россия – Италия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Федорова, 16; 2:0 – Афанасова, 24.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.12.2016 11:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 декабря 2016, 13:28

      Все Апеннины с Пиренеями лажали..
      Когда летели по паркету Тани,Саши ..Вали...

      Девки,молодчаги!

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