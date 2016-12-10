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    Главный тренер «Вольфсбурга» назвал победу «Баварии» заслуженной

    Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль поделился эмоциями от матча 14-го тура Бундеслиги против «Баварии». Напомним, мюнхенский клуб разгромил «волков» со счетом 5:0.

    «Поздравляю «Баварию». Это была заслуженная победа. Когда едешь в Мюнхен, то тебе необходима уверенность в себе и успешный результат за спиной. Ход матча вписывается в общую картину. Во втором тайме мы продолжали искать моменты, несколько возможностей забить у нас было. «Бавария» с первых минут демонстрировала свое преимущество в классе. Нам далеко до подобного уровня», – сказал специалист.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.12.2016 23:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 11 декабря 2016, 10:11

      ещё бы, 5 штук получить

      1
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      Рейтинг: +51

      TonicIG 11 декабря 2016, 00:17

      Конечно заслужено

      1
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